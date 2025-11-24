José Leger será coach de primera de los Medias Blancas de Chicago

José Leger ha dirigido en las ligas menores desde 2010. ( FUENTE EXTERNA )

Otro dominicano se suma a un cuerpo técnico en las Grandes Ligas. José Joaquín Leger Durán, dirigente de los Gigantes del Cibao, ha sido nombrado coach de primera base por los Chicago White Sox.

La información la confirmó el estratega a Diario Libre el lunes a través del departamento de comunicaciones. El conjunto francomacorisano lo felicitó en sus redes sociales. Se trata del segundo quisqueyano nombrado en esta temporada baja, tras el que hizo el equipo de los Mets con Gilbert Gómez la semana pasada, también como coach de la inicial.

En la campaña de 2025 estuvieron en roles técnicos Manny Acta (coach de banca de los Marineros), Luis Rojas (3B/Yankees), Rodney Linares (3B/Rays), Carlos Febles (3B/Blue Jays), José Javier (1B/Cubs), Julio Borbón (1B/Brewers) y Pedro Guerrero (bateo/Marlins).

Su carrera

Nacido en Santo Domingo, Leger, de 43 años, jugó béisbol universitario en los Estados Unidos con Georgia College and State University, no fue seleccionado en el draft, pero firmó como agente libre y pasó dos campañas en ligas menores (2005 y 2006) con los Mellizos de Minnesota, como receptor y antesalista.

Llega a la MLB tras una carrera fuera de las líneas de cal que comenzó 2009 en la Dominican Summer League con los Mellizos como coach de bateo. En 2010 fue reclutado por los Mets como dirigente en la DSL y entre 2012 y 2017 estuvo en el banquillo entre ligas de novatos y Clase A.

Entre 2021 y 2024 dirigió a nivel de AA con los Rangers de Texas. En la Lidom, ha dirigido al Escogido, Águilas y Gigantes y ha trabajado con Estrellas y Licey como coach.

Tras un arranque por debajo, los Gigantes han logrado un repunte la última semana y llegan a la fecha en puesto de round robin con marca de 11-13, gracias a ganar tres partidos en fila y cinco de los últimos 10.