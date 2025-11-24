×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Licey
Licey

Una noche de paz: Tigres detienen en cinco su racha negativa al vencer 6-3 a los Toros

Mel Rojas Jr. empujó dos carreras para liderar la ofensiva azul

  • Nathanael Pérez Neró - Twitter
Expandir imagen
Una noche de paz: Tigres detienen en cinco su racha negativa al vencer 6-3 a los Toros
Mel Rojas captura un elevado en el partido que los Tigres del Licey derrotaron a los Toros del Este seis carreras por tres la noche del lunes 24 de noviembre de 2025 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. (CORTESÍA TIGRES DEL LICEY)

Fin de la racha negativa. Los Tigres del Licey pusieron fin a su racha de cinco derrotas y lo consiguió con ese recurso que ha faltado durante la primera mitad de la fase regular: bateo oportuno.

Con el partido igualado a dos en el séptimo y las bases llenas de Tigres, Luis Campusano pegó sencillo productor y luego Mel Rojas Jr., despachó imparable, y los azules ganaron 6-3 a los Toros.

Manuel Peña adelantó 2-0 a los bovinos con jonrón con Bryan de la Cruz en base, en la apertura del tercero.

Los felinos igualaron en el tercero con imparable de David Hensley y Luis Barrera. El Licey mejoró a 10-16, en la última plaza del campeonato Juan Marichal y los Toros nueva vez están en .500 con marca de 13-13 para alejarse a ocho juegos y medio del líder del torneo, Águilas Cibaeñas (21-4).

De la Cruz tuvo una noche perfecta al irse de 4-4, con jonrón y dos anotadas, por los Toros, que siguen en segundo lugar. 

TEMAS -
  • Licey
  • Toros
  • Compartir por Twitter

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ejerce como periodista especializado en deportes desde el 2001. Es editor de Deportes de Diario Libre.