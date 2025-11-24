Una noche de paz: Tigres detienen en cinco su racha negativa al vencer 6-3 a los Toros

Mel Rojas captura un elevado en el partido que los Tigres del Licey derrotaron a los Toros del Este seis carreras por tres la noche del lunes 24 de noviembre de 2025 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CORTESÍA TIGRES DEL LICEY )

Fin de la racha negativa. Los Tigres del Licey pusieron fin a su racha de cinco derrotas y lo consiguió con ese recurso que ha faltado durante la primera mitad de la fase regular: bateo oportuno.

Con el partido igualado a dos en el séptimo y las bases llenas de Tigres, Luis Campusano pegó sencillo productor y luego Mel Rojas Jr., despachó imparable, y los azules ganaron 6-3 a los Toros.

Manuel Peña adelantó 2-0 a los bovinos con jonrón con Bryan de la Cruz en base, en la apertura del tercero.

Los felinos igualaron en el tercero con imparable de David Hensley y Luis Barrera. El Licey mejoró a 10-16, en la última plaza del campeonato Juan Marichal y los Toros nueva vez están en .500 con marca de 13-13 para alejarse a ocho juegos y medio del líder del torneo, Águilas Cibaeñas (21-4).

De la Cruz tuvo una noche perfecta al irse de 4-4, con jonrón y dos anotadas, por los Toros, que siguen en segundo lugar.