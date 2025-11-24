Licey contrata a Oscar Bernard como coach de bateo

OSar Bernard, nuevo coach de bateo de los Tigres del Licey ( FUENTE EXTERNA )

Los Tigres del Licey anunciaron la contratación de Óscar Bernard como coordinador de ofensiva para la continuación de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol profesional de la República Dominicana.

Bernard es uno de los 20 coaches dominicanos en equipos de MLB y cuenta con amplia trayectoria en el béisbol profesional. Actualmente funge como asistente del coach de bateo de los Gigantes de San Francisco, Pat Burrell, rol que asumió en diciembre del 2024.

Entre 2016 y 2023, Bernard integró la organización de los Padres de San Diego.

En 2016 fungió como coach de bateo del equipo afiliado Tri-City Dust Devils. Su desempeño lo llevó a asumir, entre 2017 y 2022, el rol de coordinador de bateo de ligas menores, una posición clave en la que supervisó la progresión técnica de numerosos prospectos.

Para la temporada 2023 fue promovido al cuerpo técnico de Grandes Ligas como Asistente del coach de bateo bajo la dirección de Bob Melvin y Ryan Flaherty.

Sus orígenes

El nativo de San Pedro de Macorís, comenzó su carrera como entrenador dentro de la organización de los Vigilantes de Texas, donde trabajó como coach de bateo en la Dominican Summer League (DSL) entre 2008 y 2009 y posteriormente en la Arizona League (AZL) durante 2010 y 2011.

Más adelante formó parte del staff de desarrollo de los Chicago Cubs, colaborando también en sus programas de ligas menores.

Bernard fue firmado como jugador por los Chicago Cubs como agente libre no drafteado en abril del 2001. Entre los años 2003 y 2007 participó en distintas categorías de las ligas menores, desempeñándose tanto como jugador de posición como lanzador, experiencia que más adelante complementaría su comprensión integral del desarrollo de bateadores.