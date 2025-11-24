Agustín Ramírez, Jasson Domínguez y Heriberto Hernández nominados al Novato del Año de JJ Sports

Agustín Ramírez, receptor de los Marlins de Miami, Jasson Domínguez, jardinero de los Yankees de New York, y Heriberto Hernández, outfielder de los Marlins de Miami, son los principales nominados para conquistar el galardón "Novato Dominicano del Año 2025 del Béisbol de Grandes Ligas".

La premiación que organiza JJ Sports se celebra por vigésima sexta ocasión.

Ramírez, Domínguez y Hernández figuran como aspirantes al premio junto a Warming Bernabel, de los Rockies de Colorado, Ronny Mauricio, de los Mets de New York, y Carlos Vargas, de los Marineros de Seattle.

Rafael Furcal, Albert Pujols, Daniel Cabrera, Ángel Berroa, Willy Taveras, Robinson Canó, Hanley Ramírez, TJ Peña, Edison Volquez, Neftalí Feliz, Iván Nova, Wilin Rosario, Juan Lagares, Gary Sánchez, Manuel Margot, Fernando Tatis Jr., Wander Franco, Julio Rodríguez, Yainer Diaz, Luis Gil, entre otros han obtenido la distinción.

Además del Novato del Año, la premiación "Jugador Dominicano de la Semana en las Grandes Ligas", distingue también al "Lanzador del Año", el "Jugador Más Valioso" y al "Jugador Ofensivo".

Un jurado integrado por periodistas deportivos especializados en béisbol se encargará de escoger al recipiente del galardón.

Los nominados

Los seis nominados, tuvieron un buen desempeño durante el 2025 en Grandes Ligas.

Ramírez, en 537 ocasiones al bate conectó 121 indiscutibles para marca ofensiva de .231, despachó 21 jonrones y 33 dobles, remolcó 67 carreras y anotó en 72 ocasiones.

Domínguez, en 381 veces al bate registró 98 indiscutibles para marca ofensiva de .257, despachó 10 jonrones, 18 dobles, remolcó 47 carreras y anotó en 58 ocasiones.Hernández, terminó con marca de .266, tras registrar 68 hits en 256 oportunidades ofensivas.

Despachó 10 vuelacercas y 12 dobles, con 40 vueltas anotadas y 45 producidas.

Bernabel, en 139 ocasiones al bate conectó 35 indiscutibles para marca ofensiva de .252, despachó 4 jonrones y 8 dobles, remolcó 14 carreras y anotó en 15 ocasiones.

Mauricio, terminó con marca de .226, tras registrar 38 hits en 168 oportunidades ofensivas. Despachó seis vuelacercas y seis dobles, con 19 vueltas anotadas y 10 producidas.

Vargas terminó con 5-5 derrotas con promedio de carreras limpias permitidas de 3.97.

En 77.0 innings, aceptó 81 hits, cedió 23 bases por bolas y ponchó a 54 bateadores.