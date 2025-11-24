Perder la Serie Mundial fue un gran negocio para dos fanáticos de los Blue Jays

El batazo de Miguel Rojas empató el partido y lo envió a entradas extras. ( AFP )

John y Matthew Bains, el dúo canadiense padre-hijo que consiguió los dos jonrones que condenaron a sus Toronto Blue Jays en el séptimo juego de la Serie Mundial, convirtió la evidencia en una moneda estadounidense de peso el sábado por la noche. No celebraron esa noche, pero las pelotas que atraparon las vencieron por miles de dólares.

Los aficionados de los Dodgers nunca olvidarán aquellas pelotas bateadas por Miguel Rojas en la novena entrada y Will Smith en la undécima, que volaron por encima del muro del jardín izquierdo y se dirigieron a la primera fila de asientos, más allá del bullpen de los Blue Jays.

La pelota del jonrón de Rojas se vendió por 156.000 dólares, y la pelota del jonrón ganador de Smith por 168.000; ambos precios incluían la prima del comprador. El jonrón de Shohei Ohtani en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2025, que salió del Dodger Stadium, se vendió por 270.000, también con prima incluida.

John, de 61 años, atrapó el jonrón de 387 pies de Rojas con su guante al vuelo. Dos entradas después, Matthew, sentado junto a su padre, vio el batazo de Smith aterrizar en el bullpen y rebotar directamente en sus manos.

No eran novatos. John ha sido aficionado de los Blue Jays desde la fundación del equipo en 1977 y se sienta donde lo hace a propósito para estar cerca de los jonrones. De hecho, atrapó una durante la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York unas semanas antes.

Ambos llevaron pelotas de béisbol al estadio y las lanzaron de vuelta al campo, dando a los aficionados de los Blue Jays la impresión de que los Bain habían actuado con honor cuando, en realidad, habían actuado con inteligencia para sus cuentas bancarias.

En total, un cuarteto de artículos de Los Angeles Dodgers se vendieron en SCP Auctions, con sede en California, por poco menos de US$900.000 durante el fin de semana. En la misma subasta, un bate que Ohtani usó durante su temporada 2024 como Jugador Más Valioso (50/50), fotografiado por PSA Photo Match con cinco jonrones en un período de 12 juegos desde finales de agosto hasta principios de septiembre, se vendió por US$300.000, incluyendo la prima.

Una tercera pelota inolvidable de jonrón de los Dodgers de la postemporada de 2025 eclipsó las del séptimo juego.

El segundo de los tres jonrones de Shohei Ohtani contra los Cerveceros de Milwaukee en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se vendió por 270.000 dólares en la misma subasta de SCP.

Caso curioso

Fue la más larga de sus tres, aterrizando en el techo del jardín derecho del Dodger Stadium, a 140 metros del home. Y fue un elemento clave en lo que se considera quizás la mejor actuación en la historia del béisbol. Ohtani ponchó a 10 en seis entradas en el montículo, además de sus hazañas ofensivas, lo que llevó a los Dodgers a la Serie Mundial.

La historia de Carlo Mendoza sobre cómo terminó con la pelota de Ohtani no es menos impactante que la de los chicos Bains. El angelino de 26 años dijo que estaba comiendo nachos en un patio de comidas detrás del pabellón del jardín derecho y vio a Ohtani conectar el jonrón en un monitor de televisión. Oyó la pelota golpear el techo, corrió hacia el lugar del sonido y la recuperó de debajo de un arbusto.

Los detalles

Las tres pelotas fueron autenticadas por SCP Auctions mediante declaraciones juradas notariadas y pruebas de detector de mentiras. El propietario de SCP, David Kohler, dijo que Mendoza estaba tan preocupado por entregar la pelota que insistió en reunirse con Kohler en el estacionamiento del Departamento de Policía de Long Beach.

"Autenticamos la información mediante polígrafo y la debida diligencia de testigos presenciales", dijo Kohler. "Desde que anunciamos que teníamos estas pelotas hasta ahora, nadie más se ha presentado para afirmar tenerlas. No ha habido ninguna disputa".