Fallece Luis Ramón Cordero, expresidente de la Lidom

Luis Ramón Cordero fue vicepresidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció a la edad de 95 años el abogado y periodista Luis Ramón Cordero, quien fuera miembro de la Junta Central Electoral y presidiera la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Fue vicepresidente de Listín Diario, así como miembro del Consejo de Directores del diario El Nacional y llegó a ocupar el cargo de administrador general en 1967. También fundador del periódico Hoy, donde se desempeñó como director comercial en 1981. El primero de enero de 1958 hasta el 1960 fue nombrado fiscal de la culta, olímpica y carnavalesca provincia de La Vega.

Fue miembro de la Junta Monetaria (1982-86) e integró el Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) expresó este martes su profundo pesar por el fallecimiento de Cordero. A través de un comunicado, la Lidom extendió sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de labores del doctor Cordero, y agradeció el "innegable aporte que dejó al deporte y al país el hombre que también dirigió los destinos de la propia liga".

El presidente de Lidom, Vitelio Mejía Ortiz, hablando en nombre de la Junta de Directores, lamentó la partida física del reputado vegano, a quien definió como "un hombre de carácter firme, entrega incansable y un servidor del deporte dominicano durante toda su vida".

"Luis Ramón Cordero fue un referente de verticalidad, de pasión por el deporte y de un compromiso inquebrantable con las instituciones del país", expresó Mejía Ortiz a través de un documento de prensa. "Su legado está profundamente ligado al crecimiento del deporte dominicano y, en particular, al béisbol profesional. Su partida deja un vacío muy difícil de llenar", expresó.

Nacido en La Vega, el doctor Cordero se distinguió desde muy joven por su amor por el deporte, pasión que lo llevó a mantener programas deportivos en la emisora La Voz del Camú.

Fue corresponsal del diario El Caribe y fundador, en 1966, del suplemento Deportes de Ahora, publicado junto a la edición dominical de El Nacional desde 1969 hasta 1981. También ocupó los cargos de Vicepresidente del Consejo de Directores, Administrador General del periódico (1967–1980) y posteriormente fue miembro fundador del periódico Hoy, donde ejerció como Director Comercial en 1981.

En el ámbito deportivo, su vínculo con el béisbol profesional fue profundo: de 1984 a 1990 sirvió como Vicepresidente e incluso Presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, aportando al fortalecimiento institucional y administrativo de la organización.

En la JCE

Además de su rol en el deporte, el doctor Cordero tuvo una destacada trayectoria en el servicio público. Fue designado miembro de la Junta Central Electoral el 20 de agosto de 1998 y, hasta la fecha, se desempeñaba como asesor de ese importante órgano estatal.

El presidente de Lidom destacó que, además de su trayectoria, Cordero será recordado por su carácter único.