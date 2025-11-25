Video | Las Estrellas castigan a Faria y vencen a los Gigantes en el Tetelo Vargas

Las Estrellas Orientales (13-16) vencieron con marcador 4-2 a los Gigantes del Cibao (13-16) en partido celebrado en el estadio Tetelo Vargas.

El conjunto oriental logró un rally de tres carreras en la segunda entrada que fue coronado con el robo del plato por parte del receptor Rodolfo Durán.

La victoria correspondió al abridor oriental Esmil Rogers (2-0,5.70 ERA) que trabajó cinco entradas en las que permitió dos hits, no le hicieron carreras, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a cinco, la derrota recayó sobre el abridor de los Gigantes, Jake Faria (0-3, 5.40 ERA) que permitió tres carreras y tres hits en 1.1 entradas, en las que otorgó dos bases por bolas y ponchó a dos.

El importado Patrick Weigel ponchó a dos en una entrada de labor de un hit, para su primer salvamento del año.

Como anotaron

Angel Martínez abrió el marcador con sencillo al jardín derecho que empujó a Wilin Rosario. (EO 1 GC 0, baja de la 2da entrada)

Vidal Bruján conectó elevado de sacrificio al jardín central que remolcó a Ernesto Martínez Jr. (EO 2 GC 0, baja de la 2da entrada)

Rodolfo Durán se robó el plato. (EO 3 GC 0, Alta de la 2da entrada)

Vidal Bruján conectó sencillo al jardín central y empujó Angel Martínez. (EO 4 GC 0, baja de la 7ma entrada)

Deyvison de Los Santos conectó jonrón (3) entre los jardines izquierdo y central con Johan Rojas en base. (EO 4 GC 2, alta de la 8va entrada)

Los más destacados

Por los Gigantes, Deivyson de los Santos 4-3 H4 1 CA 2 CE; Eddison Paulino 3-1 y Kelvin Gutierrez 4-1.

Por las Estrellas, Raimel Tapia 5-2; Ernesto Martínez 3-2 1 CA y Vidal Bruján 3-2 2 CE.

Próximo partidos

Las Estrellas estarán de visita en el estadio Quisqueya Juan Marichal para enfrentar a los Leones del Escogido a partir de las 7:15 de la noche.

estarán de en el estadio Quisqueya Juan Marichal para enfrentar a los a partir de las 7:15 de la noche. Los Tigres del Licey viajan a San Francisco para enfrentar a las Gigantes a partir de las 7 de la noche.

a San Francisco para enfrentar a las a partir de las 7 de la noche. Las Águilas Cibaeñas enfrentarán a los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli a partir de las 7:30 de la noche.