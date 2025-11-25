Lewin Díaz renueva contrato con los Samsung Lions de la KBO

Los Samsung Lions de la Korea Baseball Organization (KBO) anunciaron que renovaron los contratos del primera base Lewin Díaz y del lanzador derecho Ariel Jurado por una temporada para la campaña 2026, según informó Jee-ho Yoo de la agencia Yonhap News.

Díaz recibirá US$1.5 millones garantizados, mientras que Jurado tendrá US$1.6 millones garantizados. Ambos jugadores pueden ganar US$100,000 adicionales en incentivos.

Lewin Díaz: poder histórico y Guante de Oro en Corea

El acuerdo llega como un regalo de cumpleaños para Díaz, quien cumplió 29 años hace pocos días.

El dominicano, que en su momento fue uno de los principales prospectos de Mellizos y Marlins, pasó también por Piratas, Orioles, Bravos y Nacionales antes de emigrar al béisbol asiático. En Grandes Ligas vio acción en partes de tres temporadas, acumulando 343 apariciones al plato con una línea de .181/.227/.340.

Aunque nunca bateó en MLB, Díaz produjo bien en Triple A (.258/.340/.479), lo que lo convirtió en un nombre recurrente en waivers entre 2022 y 2023, en gran parte por su reconocido valor defensivo: los informes de scouts lo califican como un primera base de 70 e incluso 80 de nota en la escala de 20-80.

Tras llegar a Daegu a mitad de 2024, Díaz finalmente desató el poder que durante años se proyectó en su perfil. En 2025 explotó por completo: .314/.381/.644, 50 jonrones, 165 wRC+, y un asombroso récord de 158 carreras impulsadas, un nuevo tope en la historia de la KBO.

Su tasa de ponches (15.9%) y boletos (9.6%) también fueron excelentes. Además, ganó el equivalente al Guante de Oro por su brillante defensa.

Díaz jugará toda la próxima temporada con 29 años, y si replica ese nivel ofensivo y defensivo, un regreso a MLB en 2027 no está descartado. Aunque la KBO es un entorno favorable para bateadores, su producción superó ampliamente la de la mayoría de jugadores que han hecho la transición MLB-KBO.

Ariel Jurado: tres años de dominio sostenido

En cuanto a Jurado, regresará para su cuarta temporada en Corea y segunda con los Lions. El panameño, ex prospecto destacado de los Rangers, ha realizado 30 aperturas en cada una de las últimas tres campañas —dos con Kiwoom y una con Samsung— con una sobresaliente efectividad combinada de 2.87 en 571 1/3 entradas.

Su porcentaje de ponches es modesto (19.7%), pero compensa con una mínima tasa de boletos de 4.7%.

En 2025 estableció marcas personales: 197 1/3 entradas, liderando toda la KBO, y una efectividad de 2.60.

Jurado tuvo una breve y difícil estadía en MLB (177 entradas con Texas en 2018-19 y 4 con Mets en 2020, para un total de 5.97 de efectividad). Sin embargo, con otro año de producción dominante, no sería sorprendente que despierte interés en Norteamérica.

Aun así, su perfil de bajo poder y bajo swing-and-miss podría limitar ofertas competitivas desde MLB.

De optar por mantenerse en Corea, seguirá encontrando estabilidad económica: con su nuevo contrato ha superado los US$5 millones ganados en la KBO, y no cumplirá 30 años hasta enero, lo que le deja una amplia ventana para continuar cobrando salarios de siete cifras mientras mantenga su nivel de rendimiento.