Sammy Sosa y Luis Castillo recibirán menciones honoríficas del premio Juan Marichal

La quinta edición del Premio Juan Marichal que será entregado a Juan Soto, tendrá a dos leyendas del béisbol dominicano entre sus galardonados, luego que el consejo consultivo activara este martes la condición especial en la cual se reserva el derecho de otorgar, de manera extraordinaria, una o más menciones honoríficas a dominicanos que hayan logrado algún hecho relevante en las Mayores.

Por esa razón Sammy Sosa y Luis Castillo recibirán las menciones honoríficas de este año el próximo 14 de diciembre, gracias a sus exaltaciones a los Salones de la Fama de los Cachorros de Chicago y Marlins de Miami, respectivamente.

Sosa, de 57 años, fue inmortalizado por los Cachorros el pasado 7 de septiembre, junto con Derek Lee, en una ceremonia realizada en el mismo Wrigley Field donde fue ídolo y cara de la franquicia durante 13 temporadas.

Durante su carrera con los Cachorros dejó promedio de .284, con 545 de sus 609 jonrones y 1.414 remolcadas en 1.811 juegos. Allí conquistó el Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 1998, participó en siete Juegos de Estrellas, ganó seis Bates de Plata, ganó dos títulos de cuadrangulares, dos de remolcadas y se convirtió en el único jugador en la historia con tres temporadas de 60 o más jonrones.

Sus 66 vuelacercas de la temporada de 1998 se mantiene como un récord para el club.

Castillo en los Marlins

Castillo, por su parte, fue exaltado en la primera clase del Salón de la Fama de los Marlins, junto con Jim Leyland, Jack McKeon y Jeff Conine, en una ceremonia realizada el pasado 24 de agosto en Miami.

El ex camarero defendió a ese club durante 10 temporadas, dejando average de .293, con 675 anotadas, 1.273 hits y 281 bases robadas en 1.128 juegos. Con el club ganó la Serie Mundial de 2003, participó en tres Juegos de Estrellas y ganó tres Guantes de Oro como mejor segunda base de la Liga Nacional.

Otros ganadores

La primera mención honorífica del premio fue en la edición del 2021, a Albert Pujols, luego de convertirse en el dominicano con más juegos disputados y más turnos en las Grandes Ligas, que se sumaban a sus récords vitalicios de hits, dobles, boletos, impulsadas, average y extrabases entre sus coterráneos en las mayores.

En su segunda edición, en 2022, Jeremy Peña, los Astros de Houston, y Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle, la recibieron.

En la edición de 2023 la recibieron Domingo Germán, Ricardo "Rico" Carty, Manny Ramírez, Ketel Marte y Nelson Cruz.