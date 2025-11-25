Senger entró como el héroe inesperado para encaminar triunfo del Licey sobre las Águilas

Hayden Senger disparó un jonrón y un doble para encabezar la victoria de los Tigres del Licey ocho carreras por siete sobre las Águilas Cibaeñas, la noche del martes 25 de noviembre de 2025 en el Estadio Cibao. ( CORTESÍA TIGRES DEL LICEY )

Hayden Senger disparó un jonrón y en el noveno remolcó las de la ventaja para una victoria de los Tigres del Licey ocho carreras por siete ante su archirrival las Águilas Cibaeñas, en un encuentro de alta tensión en el Estadio Cibao.

Así, lo que se veía inalcanzable, se convirtió en realidad, un regreso del Licey el cual marca el tercer partido en el que regresan para un triunfo, con tres derrotas en su contra y además conquistan lo que debe de ser su partido más épico de esta temporada.

Para las Águilas es su primer fracaso en esa condición, después de tres triunfos. La estadística corresponde a ventajas perdidas después del séptimo capítulo.

El equipo cibaeño mantiene el dominio del campeonato (21-5) y los azules (11-16) dan otro salto de alegría por segunda noche corrida.

Senger reemplazó al receptor Michael de la Cruz, como octavo bate y jreceptor en la parte de abajo del cuarto, luego de que un foul hacia atrás golpeara a su compañero en el cuarto episodio con un foul.

Los Tigres perdían 6-3 al llegar al octavo episodio, pero en esa entrada un error en tiro del shortstop Ángel Genao, con dos outs, abrió la brecha para que Emilio Bonifacio anotara y luego Cal Stevenson empatara el juego 6-6 con un sencillo de dos carreras.

En el noveno, Senger le disparó el doble a Jeurys Familia para una ventaja 8-6.

Ganó Misael Tamárez (3-0). Wander Suero (1) sobrevivió a un dificultoso noveno episodio, pero se anotó el salvamento al permitir una vuelta antes de retirar a Alberto Rodríguez (5-0) con corredores en tercera y segunda. Perdió Familia (1-1).

Con sufrimiento, pero los Tigres finalmente ganaron por segunda ocasión corrida por primera vez desde el 8 (Estrellas) y 9 (Escogido) de noviembre.

Los Tigres mejoran además su récord en juegos por una carrera a 3-3 y las Águilas pierden su primer compromiso, luego de seis triunfos y además su segunda derrota en su parque (11-2).