Tabla de posiciones Lidom: Águilas por las nubes y Licey toma un aliento

Leody Taveras, de las Águilas Cibaeñas, es felicitado por sus compañeros luego de anotar una de sus dos carreras en la victoria de su equipo 6-1 sobre los Gigantes del Cibao la noche de este 24 de noviembre de 2025 en el Estadio Julián Javier. ( CORTESÍA ÁGUILAS CIBAEÑAS )

Las Águilas Cibaeñas anotaron cinco vueltas en las dos primeras entradas, y el abridor Jorge Tavárez permitió solo una carrera y tres hits en cinco innings para vencer a los Gigantes del Cibao con pizarra de 6-1 en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

La victoria le dio el título de la Copa del Cibao a las Águilas, que dominan 6-2 la serie particular a falta de dos encuentros de esta serie regular.

Con este triunfo los aguiluchos ponen su marca en 21-4, para superar así el último mejor inicio de temporada, cuando en la campaña 2004-05, comenzaron con 20-5.

El 27 de octubre de 2025 las Águilas se pusieron con marca de 4-1 (.800) y desplazaron a las Estrellas Orientales (4-2) del primer lugar y desde entonces mantienen la supremacía del torneo.

La última vez que las rapaces visitaron el Julián Javier salieron con una blanqueada, la primera y única que ha recibido en todo el torneo y esta vez, Deyvison de los Santos salvó a los Gigantes de recibir un golpe similar al disparar jonrón para la única carrera de su equipo.

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Águilas 21 4 .840 - 9-1 11-1 10-3

Licey toma un respiro

Fin de la racha negativa. Los Tigres del Licey pusieron fin a su racha de cinco derrotas y lo consiguió con ese recurso que ha faltado durante la primera mitad de la fase regular: bateo oportuno.

Con el partido igualado a dos en el séptimo y las bases llenas de Tigres, Luis Campusano pegó sencillo productor y luego Mel Rojas Jr., despachó imparable, y los azules ganaron 6-3 a los Toros.

Manuel Peña adelantó 2-0 a los bovinos con jonrón con Bryan de la Cruz en base, en la apertura del tercero.

La última vez que los Tigres ganaron fue el pasado 18 de noviembre, una victoria 3-2 frente a los Gigantes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.