El despertar de los Tigres del Licey: su ofensiva aporta dos victorias balsámicas

Hayden Senger disparó un jonrón y un doble para encabezar la victoria de los Tigres del Licey ocho carreras por siete sobre las Águilas Cibaeñas, la noche del martes 25 de noviembre. ( FUENTE EXTERNA )

Los Tigres del Licey parecen estar saliendo del letargo ofensivo que había marcado su primera mitad del torneo. Tras la destitución del coach de bateo Edgar Varela el pasado domingo, el conjunto azul hiló dos victorias consecutivas en las que mostró un rostro diferente en el plato, encendiendo la conversación sobre un posible resurgir del líder en coronas de la Lidom.

El pasado lunes, el Licey quebró una racha de cinco derrotas al derrotar 6–3 a los Toros del Este con un rally decisivo de cuatro carreras en la séptima entrada. El martes, en el Estadio del Cibao, los azules volvieron a reaccionar de forma dramática, venciendo 8–7 a las Águilas Cibaeñas, guiados por batazos claves de Hayden Senger y una ofensiva colectiva que finalmente despertó.

Este pequeño empuje cobra mayor relevancia al contrastarlo con el pobre desempeño ofensivo que ha arrastrado el equipo por gran parte del torneo. El Licey batea apenas .240 como conjunto y posee un OPS de .663 en 27 juegos, números que lo han mantenido entre las ofensivas de menor impacto en la tabla.

¿Son capaces?

Aunque es temprano para declarar un cambio definitivo, los últimos dos partidos mostraron ajustes claros en enfoque, selección de pitcheos y bateo oportuno. La salida del coach de bateo había sido interpretada como un intento desesperado por detener la caída, pero las respuestas recientes parecen indicar que el equipo está encontrando ritmo. La posición es ocupada desde el domingo por Oscar Bernard.

Bernard es uno de los 20 coaches dominicanos en equipos de MLB y cuenta con amplia trayectoria en el béisbol profesional. Actualmente funge como asistente del coach de bateo de los Gigantes de San Francisco, Pat Burrell, rol que asumió en diciembre del 2024. Entre 2016 y 2023, Bernard integró la organización de los Padres de San Diego.

La capacidad de remontar también da señales de un clubhouse más activo y con mayor energía competitiva. Para que este "despertar" se convierta en tendencia real, los Tigres deberán mantener una producción constante durante la semana. Un aumento en el contacto fuerte, mejoría en el OBP y mantener la agresividad situacional serán claves para confirmar que el cambio en el cuerpo técnico surtió efecto.

Por ahora, las dos victorias consecutivas no solo frenan la caída azul, sino que devuelven motivos para creer que el Licey podría estar entrando en el momento de impulso que tanto necesitaba.

Te puede interesar Tras triunfo sobre las Águilas, Gilbert confía que el ADN de campeón del Licey va a comenzar a salir

Racha de derrotas

Este impulso llega luego de una de las semanas ofensivas más pobres del equipo. En sus últimos cinco juegos perdidos, el Licey apenas pudo anotar lo suficiente, cayendo en partidos cerrados y dejando múltiples hombres en base:

23 de noviembre: Estrellas 5 – Licey 4

4 22 de noviembre: Estrellas 7 – Licey 3

3 21 de noviembre: Toros 4 – Licey 2

2 21 de noviembre ( doble jornada ): Toros 7 – Licey 6

): Toros 7 – 6 19 de noviembre: Escogido 5 – Licey 4

Esa racha de derrotas evidenciaba un patrón claro: el Licey no estaba produciendo carreras cuando más las necesitaba. En solo dos juegos, el Licey produjo 14 carreras, acercándose a su mejor demostración ofensiva en fechas consecutivas en lo que va de temporada.