El Licey ratifica su mejor forma con blanquea a Gigantes para dejar el sótano

El Licey confirmó el miércoles que vive su mejor momento en la temporada. En el Julián Javier, su pitcheo se combinó para tirar la primera blanqueda, la ofensiva fue oportuna, una combinación que le permitió encadenar su primera racha de tres triunfos.

El derecho estadounidense Shaun Anderson (1-0) debutó en la campaña con cinco sólidos episodios de apenas un hit mientras ponchaba cinco, Cristhian Adames y Mel Rojas Jr., pegaron imparables productores para que los Tigres se impusieran 2-0 a los Gigantes del Cibao.

Un resultado que mejora a 12-16 la marca de los bengaleses y deja en 11-16 a los duartianos, que cayeron por tercera vez en fila y regresan al sótano que ocuparon durante una parte de noviembre de la justa que está dedicada a Juan Marichal, inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown.

Los capitaleños viven su mejor momento en la campaña tras atravesar una racha de cinco derrotas.

Tras Anderson dejar el montículo, Anderson Severino, Luis Frías, Dauri Moreta y J.C. Mejía trabajaron una entrada, cada uno, para completar el trabajo. El rescate fue para Mejía (6) y el revés para el abridor de los potros, Shane Greene (1-1), quien laboró cinco capítulos de cuatro hits, una vuelta y cinco ponches.

Las carreras

Los dirigidos por Gilbert Gómez fabricaron sus dos carreras en la primera entrada. Cal Stevenson abrió el partido con doblete por el jardín derecho, Gustavo Núñez falló con elevadito al lanzador en intento de toque, Adames le siguió con imparable al central que produjo la primera vuelta, Luis Campusano se ponchó y luego Rojas Jr., sacó imparable remolcador al central.

El otro incogible de los felinos fue disparado por Luis Barrera. Por los derrotados, Melvin Mercedes y Deyvison de los Santos lograron un hit, cada uno.

Este jueves el torneo recesa, una tradición de la Lidom por el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos para que los importados de esa nación puedan compartir con sus familiares.