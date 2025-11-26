Freddy Núñez fija posición sobre el caso Fedopem y pide se respete el debido proceso

Ante las recientes informaciones y movimientos procesales relacionados con el caso de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), el presidente de esa entidad, Freddy Núñez Jorge, reitera ante la opinión pública su postura, y aclara puntos fundamentales del proceso.

La Fedopem fue suspendida por el Comité Olímpico Dominicano por alegadas debilidades en el manejo administrativo de la institución.

A continuación la declaración emitida por Núñez a través de un documento de prensa:

Freddy Núñez recuerda que fue él quien presentó la denuncia formal sobre el faltante de fondos y la falsificación de su firma en las cuentas de la federación, con el único propósito de proteger la transparencia institucional y salvaguardar los recursos del deporte dominicano.

Señaló, además, que las dos personas identificadas como responsables de falsificar su firma y sustraer los fondos nunca han sido investigadas por las autoridades, aun cuando el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó de manera técnica que dichas firmas no fueron realizadas por Núñez, sino por las personas señaladas en la denuncia.

Asimismo, precisa que no ha sido sometido por terceros, sino que ha sido el principal denunciante de las irregularidades detectadas, confiando en que el sistema judicial debe avanzar hacia el esclarecimiento real del caso.

El dirigente deportivo reafirma su compromiso con la legalidad, la ética y la transparencia, al tiempo que solicita que se tomen en cuenta los hallazgos periciales del Inacif y se actúe conforme a ellos.

Indicó que la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción fue clara y contundente cuando señaló: “en este caso no existe desfalco, no existe víctima y no existe querellante”. Así quedó registrado en el acta oficial del tribunal, un documento que refleja lo que muchos han querido ignorar deliberadamente.

Núñez dijo sentir temor al señalar “el pasado lunes 17 de noviembre, sin notificación formal ni a mí, ni a mi defensa, se celebró la apertura del juicio de fondo. Una irregularidad procesal que atenta directamente contra el debido proceso y que ya ha sido puesta en conocimiento del tribunal".

Finalmente, Núñez agradece a la comunidad deportiva por su respaldo y reitera su disposición absoluta a colaborar con cualquier instancia que procure el establecimiento de la verdad.