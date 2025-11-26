Tras triunfo sobre las Águilas, Gilbert confía que el ADN de campeón del Licey va a comenzar a salir

Gilbert Gómez confía en el ADN de campeón tras el triunfo Tigres del Licey sobre Águilas Cibaeñas. ( FUENTE EXTERNA )

Luego del triunfo anoche 8-7 de los Tigres del Licey sobre las Águilas Cibaeñas, el dirigente de los Tigres del Licey, Gilbert Gómez, manifestó su confianza en el desempeño del equipo azul para lo que resta de la temporada.

"(El Licey) es un equipo que no se rinde, un equipo campeón, y uno apuesta que ese ADN de campeón va a comenzar a salir", dijo Gómez.

Manifestó que el equipo azul está tomando la cosa día a día, sabiendo que todas las victorias de ahora en adelante son bastante importantes.

La noche de ayer martes, Hayden Senger quebró un empate a seis con doble productor de dos carreras para convertirse en el héroe de la victoria con remontada incluida 8-7 de los Tigres sobre las Águilas, en partido celebrado en el Estadio Cibao.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-25-at-112609-pm-600269df.jpeg Los Tigres del Licey se impusieron sobre las Águilas Cibaeñas en Santiago este martes. (PRENSA LICEY) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-25-at-112611-pm-259a5431.jpeg Los Tigres del Licey se impusieron sobre las Águilas Cibaeñas en Santiago este martes. (PRENSA LICEY) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-25-at-112610-pm-cb9ebcc8.jpeg Los Tigres del Licey se impusieron sobre las Águilas Cibaeñas en Santiago este martes. (PRENSA LICEY) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-25-at-112611-pm-1-bc85a385.jpeg Los Tigres del Licey se impusieron sobre las Águilas Cibaeñas en Santiago este martes. (PRENSA LICEY)

Los azules lograron borrar un déficit de tres carreras, al marcar tres en el octavo y sus dos anotaciones en el noveno. Fue su segunda victoria ante los cibaeños, aunque los Tigres en este momento ocupan la última posición en la tabla.

Remontada

La remontada liderada por el Licey anoche fue calificada como un tremendo partido por su dirigente.

"Caímos abajo 6 a 1, no nos rendimos, comenzamos a batallar poquito a poquito. Aprovechamos el break de ese error en la octava entrada, donde (Ángel) Genao no pudo completar ese force out y vinieron los batazos a la hora buena", dijo.

Sobre Senger, el dirigente destacó que conoce la calidad de turno que Hayden puede dar, siendo un bateador peligroso.

Te puede interesar Senger entró como el héroe inesperado para encaminar triunfo del Licey sobre las Águilas

"Yo lo he visto bastante, yo lo tuve en el 2019, y sé que cuando él está enfocado y tiene un buen plan de ataque, él es un bateador peligroso y lo demostró con cuadrangular y ese doble productor de dos carreras", destacó Gómez en una entrevista compartida por el equipo de prensa del Licey luego del partido.

La victoria

Con su triunfo, los azules consiguen su segundo en línea para mejorar su récord en 11-16, mientras que los aguiluchos exhiben foja de 21-5.

La victoria correspondió para Misael Tamárez (3-1) y la derrota para Jeury Familia (0-1) al ceder dos vueltas. Wander Suero tiró el noveno para acreditarse el salvamento. El relevo azul no permitió carrera desde la cuarta entrada a la ofensiva de los dueños de la casa.

Por los Tigres, Senger conectó jonrón y doble y Cristhian Adames un jonrón. Además de Luis Campusano con dos hits; Cal Stevenson ligó hit remolcador de dos vueltas; David Hensley y Mel Rojas Jr. un hit.

Por las Águilas, Aderlin Rodríguez pegó cuadrangular, Webster Rivas y Ezequiel Durán tres imparables.