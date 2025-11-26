Los Leones fabrican cinco en el quinto y superan a las Estrellas

Yamaico Navarro trajo la primera vuelta para los Leones con un cuadrangular. ( FUENTE EXTERNA. )

Con un racimo de cinco vueltas en el quinto episodio, los Leones del Escogido vencieron 6-3 a las Estrellas Orientales en partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El triunfo le permite al Escogido (12-16) empatar con los Tigres del Licey en la cuarta y decisiva última posición a la clasificación. Las Estrellas (13-17) se mantiene en tercero.

un jonrón de Yamaico Navarro, y batazos remolcadores de Junior Lake, Jasson Domínguez y Elier Hernández en la quinta entrada fueron clave para la ofensiva de los Leones.

Ataque escogidista

Navarro le conectó un jonrón al abridor petromacorisano James González en la parte baja del segundo episodio, puso la primera del partido para los escarlatas.

El relevista Raffi Vizcaíno sustituyó a Gonzáles en el quinto de los rojos, luego de que le otorgara un boleto al intermedista Jorge Mateo. Tras él, Vizcaíno permitió de forma consecutiva, un sencillo del right fielder Alexander Canario, un toque de sacrificio del cátcher Chadwick Tromp y un triple de Junior Lake con el que Mateo y el jardinero escogidista anotaron el 3-0 para los Leones.

Lake entró en carrera con un lanzamiento salvaje de Vizcaino. El manager de los verdes, Fernando Tatis padre, colocó como lanzador a Luis Mey. Pero el rally de los Leones continuó con sencillo de Gio Urshela que llenó las bases. Jasson Domínguez pegó una línea fuerte hacía el jardín izquierdo para el 5-0, y fabricaron una más con hit empujador de Elier Hernández.

El dirigente escarlata Álex Cintrón subió a la lomita al relevista Jacob Barnes para enfrentar el séptimo de los orientales, que intentaron descontar en la pizarra. El pitcher norteamericano llenó las bases con un out al permitir sencillos de Vidal Bruján, Ismael Munguía y dio boleto de Magneuris Sierra.

Barnes fue relevado por Stephen Nogosek que ponchó a Josh Lester, y puso a Abraham Almonte a batear un rodado por segunda base para cerrar la entrada.

La primera anotación de los Orientales llegó en el octavo episodio con un jonrón solitario de Francisco Peña por el jardín izquierdo frente a Fernando Abad. Los paquidermos se acercaron en el noveno tras un doble remolcador de dos por parte de Abraham Almonte contra Jimmy Cordero.

El triunfo fue para Rolddy Muñoz (1-0), que consiguió dos ponches en un inning en blanco. González (0-2) fue el lanzador derrotado al permitir dos rayitas en cuatro capítulos.

Por los escarlatas, Lake bateó de 5-1, con triple, dos empujadas y una anotada; Navarro, de 4-1, con cuadrangular, una producida y una anotada; González, de 4-2, con doble, anotada y base por bolas, y Hernández, de 4-2, con una impulsada.

Por los verdes, Almonte se fue de 2-1, con doble y dos remolcadas, y Peña, de 1-1, con cuadrangular, una empujada y una anotada.

Este jueves no hay acción en la pelota invernal y el viernes 28, los Leones visitarán a las Estrellas en San Pedro de Macorís.