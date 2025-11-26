Las Aguilas recuperan la ruta ganadora ante los Toros del Este

Las Aguilas Cibaeñas (22-5) vencieron a los Toros del Este (14-14) con marcador 6-4 en el estadio Francisco Micheli.

La ofensiva aguilucha produjo 10 imparables y el pitcheo limitó a la ofensiva taurina a seis imparables, para recuperarse de la derrota del martes ante los Tigres del Licey en el estadio Cibao.

La victoria correspondió al abridor del conjunto aguilucho Drew Parrish (1-0,4.15 ERA) que trabajó cinco entradas en las que permitió dos hits y una carrera limpia, otorgó dos bases por bolas y ponchó a seis bateadores, la derrota recayó el abridor de los Toros, Justin Courtney (1-1, 2.25 ERA) que permitió cuatro carreras, tres de ellas limpias en tres entradas de labor. Otorgó una base por bolas y ponchó a tres bateadores.

Yoan López trabajó la novena entrada para su primer salvamento en la campaña, permitió dos hits y ponchó a dos.

Como anotaron

Las Águilas tomaron la delantera rápidamente en la primera entrada, cuando S. Berroa abrió el ataque con un sencillo. Tras robarse la segunda base, Ez. Durán lo impulsó al plato con un sencillo al bosque izquierdo, anotando así la primera carrera del partido (1-0).

Los Toros igualaron el conteo en la parte baja de la entrada. Gilberto Celestino conectó un sencillo y, tras avanzar a segunda por un rodado fallido de Bryan De La Cruz, se robó la antesala. Finalmente, anotó la carrera del empate (1-1) gracias a un elevado de sacrificio de Félix Reyes.

Los amarillos se fueron arriba 2-1 en la tercera entrada. S. Berroa conectó un doble al jardín izquierdo, llegó a tercera base mediante estafa y luego anotó con un doble de Ez. Durán por encima de la raya de tercera base.

En el cuarto episodio, las Águilas ampliaron su ventaja a 4-1 gracias a un doblete de Julio E. Rodríguez. El batazo trajo al plato a José Rodríguez, quien se había embasado por error, y a Ángel Genao, quien negoció un boleto.

S. Berroa fletó su segundo jonrón de la temporada en la séptima alta para poner el marcador 5-1 a favor de las Águilas. Los aguiluchos llenaron las bases en esa misma entrada con sencillos de Ez. Durán y A. Rodríguez, sumados a un error que embasó a Albert Fabián. J. Rodríguez, con un rodado a tercera, impulsó a Durán con la sexta carrera (6-1).

En la octava entrada, los Toros llenaron las bases mediante tres bases por bolas de I. Paniagua. En esta situación, Bryan De La Cruz impulsó tres carreras con un doble por el jardín central, poniendo el marcador 6-4.

Los más destacados

Por los Toros, Gilberto Celestino 4-2 2 CA; Bryan de la Cruz 4-1 H2 3 CE y Mario Peña 2-1.

Por las Aguilas, Steward Berroa 5-3 H2 H4 3 CA 1CE 2 BR; Ezequiel Durán 5-3 1 CA 2 CE y Julio Rodríguez 2-1 H2 2 CE.

Próximos partidos

La actividad en la pelota invernal dominicana se reanuda el próximo viernes con tres partidos.

En la ciudad de San Francisco de Macorís los Toros del Este visitarán a los Gigantes a partir de las siete de la noche.

los visitarán a los a partir de las siete de la noche. En el Tetelo Vargas los Leones del Escogido estarán de visita para enfrentar a las Estrellas Orientales a partir de las 7:30 de la noche.

los estarán de visita para enfrentar a las a partir de las 7:30 de la noche. En el estadio Quisqueya Juan Marichal las Aguilas Cibaeñas estarán de visita para enfrentar a los Tigres del Licey a partir de las 7:30 de la noche.