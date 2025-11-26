Angelinos negocian salida de Anthony Rendon y ponen fin a un costoso ciclo sin resultados

Los Angelinos de Los Ángeles y el antesalista Anthony Rendon mantienen conversaciones para llegar a un acuerdo que permita cancelar el último año de su contrato, una medida que pondría fin a un compromiso de siete temporadas y US$245 millones que nunca produjo el impacto esperado en la organización, confirmaron fuentes a ESPN.

De concretarse, Rendon, quien se perdió toda la campaña 2025 tras someterse a una cirugía de cadera, se retiraría del béisbol profesional, según informó otra fuente cercana al proceso.

El veterano jugador, de 35 años, tiene pendiente un salario de US$38 millones para 2026. Aunque las negociaciones siguen abiertas y este tipo de acuerdos puede complicarse, se espera que Rendon acepte diferir parte del dinero, lo que daría a los Angelinos mayor flexibilidad salarial para reestructurar su roster durante la actual temporada muerta.

Cuando firmó en diciembre de 2019, Rendon se convirtió en el antesalista mejor pagado de las Grandes Ligas, tras su destacada actuación con los Nacionales de Washington, campeones de la Serie Mundial ese mismo año.

Sin embargo, si el pacto se cierra, el antesalista habrá participado en apenas una cuarta parte de los partidos del club durante su contrato, acumulando 3.7 victorias sobre jugador reemplazo (fWAR), muy lejos de lo proyectado.

De estrella completa a presencia intermitente

Seleccionado en la primera ronda del Draft de 2011, Rendon se consolidó rápidamente como uno de los jugadores más completos de la liga. Entre 2016 y 2019, solo nueve peloteros de posición generaron más fWAR que él.

En ese período registró una línea ofensiva de .299/.384/.528, combinando disciplina en el plato, contacto sólido y defensa de alto nivel.

Su mejor campaña llegó en 2019, cuando terminó tercero en la votación del Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, con un OPS de 1.010, 34 jonrones y 126 carreras impulsadas, liderando las Grandes Ligas en este último departamento y brillando durante la postemporada que culminó con el primer título de los Nacionales.

No obstante, tras llegar a Anaheim, su carrera tomó un giro inesperado. Pese a un buen rendimiento en la acortada temporada de 2020, nunca volvió a acercarse a su nivel estelar. En los siguientes cuatro años apenas bateó .231/.329/.336 y disputó solo 205 de 648 partidos posibles.

Lesiones múltiples —en la cadera, rodilla, espalda, tendón de la corva, oblicuo, pantorrilla, muñecas y otras áreas— lo mantuvieron constantemente fuera de acción.

El golpe definitivo llegó el 12 de febrero de 2025, cuando se anunció que debía operarse la cadera y perdería toda la campaña. Se mantuvo lejos del equipo, rehabilitándose en Houston.

Su último jonrón con los Angelinos data del 1 de julio de 2023, y nunca superó los 58 juegos en una temporada desde su llegada a la organización.

Una pieza costosa en medio del declive

El contrato de Rendon se convirtió en símbolo del estancamiento de los Angelinos, combinado con los recurrentes problemas físicos de Mike Trout y la incapacidad del club para construir profundidad a su alrededor, incluso durante los años en que Shohei Ohtani revolucionó el béisbol.

Los Angelinos no clasifican a la postemporada desde 2014 y no ganan un juego de playoffs desde 2009. El 2025 fue su décima temporada consecutiva con marca negativa. En ese lapso transitaron por seis dirigentes distintos, incluyendo al actual, Kurt Suzuki, excompañero de Rendon en los Nacionales campeones.

El posible acuerdo con Rendon permitiría finalmente al equipo cerrar un capítulo frustrante y buscar una nueva solución para la tercera base.