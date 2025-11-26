Dylan Cease acuerda con Toronto por siete años y US$210 millones

El lanzador abridor Dylan Cease, uno de los brazos más codiciados del mercado, llegó a un acuerdo por siete años y 210 millones de dólares con los Azulejos de Toronto, informaron este miércoles fuentes a Jeff Passan, de ESPN. El pacto está sujeto a la realización de los exámenes médicos de rigor.

Con esta firma, los Azulejos refuerzan una rotación que ya sostenía a un equipo contendiente, finalista de la Liga Americana y subcampeón de la Serie Mundial, tras caer en siete partidos frente a los Dodgers de Los Ángeles.

Cease, de 29 años, ha sido un abridor confiable de primer nivel durante las últimas cinco campañas, período en el que figura cuarto en WAR entre los lanzadores, superando a nombres como Tarik Skubal, Max Fried y Framber Valdez.

Su carrera ha oscilado entre temporadas de dominio total y otras por debajo de las expectativas, considerando la calidad de su repertorio.

En 2022 y 2024 terminó segundo y cuarto, respectivamente, en la votación del premio Cy Young, con marca combinada de 28-19 y efectividad de 2.84. En contraste, en 2023 y 2025 registró 15-21 y promedio de carreras limpias de 4.57.

Su perfil se sustenta en un ángulo de brazo alto que genera movimiento vertical, un enfoque basado en rectas y sliders —que utiliza en más del 80% de sus lanzamientos contra bateadores de ambos lados— y una tasa de boletos elevada, compensada por una notable capacidad para conseguir swings fallidos. Esta última quedó reflejada en 2025, cuando fijó su mayor porcentaje de ponches (29.8%).

Sin embargo, su slider perdió efectividad: pasó de ser el lanzamiento más valioso del béisbol en 2024 a permitir un slugging de .374 en la pasada temporada. Aun así, su FIP (3.56) mostró una ligera mejoría respecto a su promedio entre 2021 y 2024.

Estos indicadores, su edad y la falta de abridores élite en la agencia libre lo convirtieron en una de las piezas más atractivas del mercado.

Rechazó la oferta calificada

Cease rechazó la oferta calificada de US$22.025 millones presentada por los Padres antes del 18 de noviembre. Al firmar con otro club, San Diego recibirá una selección compensatoria del draft tras la cuarta ronda.

Seleccionado por los Cachorros de Chicago en la sexta ronda del sorteo amateur de 2014, el derecho fue enviado tres años más tarde a los Medias Blancas junto a Eloy Jiménez en el cambio que llevó a José Quintana al norte de Chicago.

En marzo de 2024 fue adquirido por los Padres a cambio de un paquete de prospectos.

Entre 2021 y 2025, sus cinco temporadas completas como abridor, Cease encabezó las Grandes Ligas en ponches (1,106), pero también lideró en bases por bolas (361) y lanzamientos salvajes (51), un reflejo del filo —y del riesgo— de su estilo.