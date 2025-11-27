Colón, Tallaj y Toro encabezan donaciones de pavos y comidas día de Acción de Gracias

El ex lanzador de las Grandes Ligas, Bartolo Colón, junto al doctor Ramón Tallaj, encabezaron las donaciones de 4,500 pavos y miles de bolsas con productos enlatados, que SOMOS Community Care, ofreció a familias necesitadas de New York, para la celebración del Día de Acción de Gracias.

En este evento anual que ha celebrado la fundación por más de 20 años, unido a la compañía de seguros médicos Healthfirst representada por Miguel Centeno, se unió a Colón y Tallaj, para estas reparticiones Rafael Toro, director nacional de relaciones públicas de Goya Foods.

"Estas familias han llegado a depender de esta campaña de donación cada año para hacer posible sus comidas de Acción de Gracias", aseguró Tallaj.

Estamos agradecidos por un año más de nuestra querida comunidad. ¡A por muchos más! Feliz Día de Acción de Gracias para ti y los tuyos”, dice un mensaje de SOMOS Community Care.

Bartolo Colón, conocido popularmente como “Big Sexy”, emocionado de participar en esta actividad en la comunidad latina, dio las gracias a Dios.

"Estamos muy alegres por estar compartiendo con todos ustedes y distribuyendo estos pavos y productos alimenticios", dijo.

Los presentes

Entre los ejecutivos de SOMOS Community Care se encontraban Alex Damirón, executive Vice President of Operations and Chief of Staff Innovations, Stephanie Duluc, Chief Of Staff, entre otros.

“Estamos emocionados por organizar esta nueva jornada, proporcionando pavos y comidas de Acción de Gracias a nuestros vecinos”, dijo agregó el doctor Tallaj, Chairman Of The Board de SOMOS Community Care.