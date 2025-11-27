Adames positivo cree Licey ya está en camino de recuperarse luego de tres victorias seguidas

Cristhian Adames luego del triunfo del Licey sobre los Gigantes la noche de este miércoles 26 de noviembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Después de una racha de cinco derrotas, ganar tres partidos consecutivos cambia el chip a cualquier equipo, y el caso de los Tigres del Licey no es una excepción ya que lograron salir del sótano para colocarse en el quinto lugar en la tabla de posiciones.

Cristhian Adames, quien está en su primer año de forma oficial con los Tigres, ha sido parte de ese resurgir de los azules en los recientes tres partidos.

En los últimos tres juegos ha aportado con el guante y el bate, por ejemplo, ayer miércoles en el triunfo 2-0 sobre los Gigantes del Cibao, Adames conectó hit impulsador de carrera.

El martes pegó un jonrón contra las Águilas (Licey ganó 8-7) y el lunes dos hits sobre los Toros (Licey ganó 6-3).

Te puede interesar El Licey ratifica su mejor forma con blanqueada a Gigantes para dejar el sótano

Al ser preguntado sobre este resurgir, Adames fue enfático en reconocer que el Licey tiene el talento ahí para reencontrarse y cambiar la tabla de posiciones.

"Nosotros tenemos el grupo y sabemos, tenemos la confianza de que el grupo está ahí, esperar que las cosas empezarán a salir bien y ya vamos en el camino", dijo.

Entrevistado en San Francisco de Macorís, luego del juego contra los Gigantes, Adames agregó que las tres victorias consecutivas permiten al Licey seguir positivos y que luego del descanso de este jueves "venir con la misma fuerza, el mismo ánimo, el mismo deseo y dar el 100".

Oportunidad con Licey

Adames, quien con anterioridad había jugado con Licey como refuerzo y quien está en su primer año como jugador oficial, agradeció la oportunidad que le ha dado el equipo capitalino.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-25-at-112610-pm-d15cefc2.jpeg Cristhian Adames en el juego del pasado martes 25 de noviembre contra lasÁguilas Cibaeñas. (PRENSA LICEY)

"Siempre he estado trabajando fuerte, yo sé que las oportunidades van a llegar y gracias a Dios, tomando buenos turnos, jugando buena defensa, y en lo que me necesiten, tratar de ayudar, que aquí lo importante es ganar juegos", dijo.

Múltiples posiciones defensivas

Al ser preguntado sobre su mentalidad para estar listo para cualquier oportunidad que se presente, el jugador manifestó que jugar en todas las posiciones ha sido su rol en toda su carrera.

"Trabajo en lo que me necesiten, en lo que yo pueda aportar y me he mantenido ready para esas oportunidades", destacó.

Adames, entre líderes ofensivos

Adames se encuentra entre los líderes de carreras impulsadas del torneo (en sexto lugar) con 14, departamento que encabeza Bryan de la Cruz, de los Toros con 23.

La línea ofensiva de Adames en lo que va de torneo es:

Juegos: 27

Turnos: 89

Hits: 31

Dobles: 8

Jonrones: 1

Carreras impulsadas: 14

Bases por bola: 11

Promedio de bateo: .348

OPS: .892

Cristhian Adames continúa encendido con el madero, especialmente en la ruta. Registra .366 fuera de casa y con OBP de .458.

Licey sube al quinto y está a dos del segundo

Con las recientes tres victorias los Tigres ahora tienen el mismo récord que los Leones (12-16), los cuales están en el cuarto lugar.

Los Tigres se encuentran ahora a dos partidos del segundo lugar que ocupan los Toros del Este, mientras que las Águilas siguen firmes en el primero con récord de 22-5.