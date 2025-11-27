Félix José recibe homenaje de la premiación Los Dominicanos Primero Cuqui Córdova por TotalEnergies

Félix José al centro, recibe el galardón. Le acompañan Carmen Barceló, directora general y country chair de V Energy, Demetrio Almonte, Director de Retail y Relaciones Institucionales, Marjorie Martínez, gerente de mercadeo y comunicaciones y Carlos Córdoba, hijo de don Cuqui. ( FUENTE EXTERNA. )

La premiación Los Dominicanos Primero Cuqui Córdova reconoció la carrera del ex toletero Félix José, a quien está dedicada la versión correspondiente a la actual temporada de béisbol profesional dominicano.

V Energy S.A., filial de TotalEnergies en República Dominicana anunció la premiación en el mismo acto de reconocimiento a José, celebrado este miércoles en el Séptimo Cielo del Estadio Quisqueya.

Los Dominicanos Primero Cuqui Córdova por TotalEnergies celebra este año su aniversario 55 y reconocerá a los jugadores nativos más valiosos durante la serie regular del campeonato de béisbol profesional dominicano y a los más destacados en los principales reglones ofensivos y de pitcheo.

El acto fue encabezado por Carmen Barceló, directora general y country chair, con la presencia de Demetrio Almonte, director de Retail y relaciones institucionales, Marjorie Martínez, gerente de mercadeo y comunicaciones y Carlos Córdoba, hijo de don Cuqui.

"El béisbol es parte de lo que somos, es pasión, disciplina, orgullo y esfuerzo. Una de las expresiones más visibles del talento dominicano ante el mundo", expresó Marjorie Martínez.

Una vez concluida la serie regular, serán seleccionados los ganadores de los premios al jugador más valioso, mejor lanzador, novato y veterano del año y al mánager más sobresaliente de esa etapa del torneo.

José es una figura carismática del ambiente del béisbol y tuvo un destacado desempeño en la pelota local y en las Grandes Ligas.

En su momento, fue el lider histórico de jonrones en Lidom con 60.

"Creo que con la disciplina todo el mundo puede alcanzar el objetivo que tu quieres y seguir adelante con mucha hambre", manisfetó Félix José.

La elección de los ganadores se hará por votación vía digital y estará a cargo de los periodistas integrantes del Jurado Original y representantes de la crónica deportiva nacional que cubren el campeonato de béisbol profesional.

Los integrantes del Jurado Original seleccionarán al Jugador Más Valioso de la serie semifinal y además tendrán a su cargo la elección de los ganadores de los premios especiales "Guantes de Oro" para cada posición.

Calendario de anuncios

Los ganadores de los premios serán dados a conocer mediante una nota de prensa que se difundirá por los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales.

El evento ha sido asumido por la filial de TotalEnergies en República Dominicana con el objetivo de resaltar las hazañas de los jugadores criollos del béisbol, quienes constituyen un orgullo para el país.

La premiación se celebra desde hace 55 años y fue fundada en 1970 por el veterano cronista deportivo Emilio Nicolás -Cuqui- Córdoba, fallecido en marzo de 2019 y quien se mantuvo como principal organizador del evento. Córdova instituyó estos galardones bajo el título "Los Dominicanos Primero," con el propósito de reconocer a los jugadores nativos más destacados durante el torneo de béisbol profesional que se celebra cada año en nuestro país durante la época otoño-Invernal.