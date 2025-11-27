Framber Valdez emerge como una seria opción para los Orioles

Framber Valdez fue líder en partidos completos en la Liga Nacional con dos. ( FUENTE EXTERNA )

Los Orioles de Baltimore, en su búsqueda por estabilizar una rotación de pitcheo que perdió opciones clave, han puesto su mirada en la élite de los agentes libres, mostrando particular interés en el zurdo dominicano Framber Valdez, quien recientemente rechazó la oferta calificada de los Astros de Houston.

Este movimiento, reportado por Jon Heyman del New York Post, se alinea con la disposición del presidente de operaciones de béisbol de los Orioles, Mike Elias, de fichar jugadores que impliquen la pérdida de una selección del Draft de 2026.

El interés de Baltimore por Valdez no es casual. Valdez es una figura probada en el montículo de la MLB y un conocido de Elias, quien fue parte de la oficina principal de los Astros cuando el dominicano se unió a la organización y debutó. Este historial compartido podría ser un factor decisivo en las negociaciones.

La urgencia por un abridor de primera línea ha escalado, especialmente tras la reciente adquisición del bateador Taylor Ward desde los Angelinos a cambio del lanzador Grayson Rodriguez.

Este intercambio, que sorprendió a algunos analistas por reducir las opciones de la rotación, sugiere que si los Orioles "rompen la banca" en la agencia libre, será para obtener un lanzador de impacto. La rápida partida de Dylan Cease, otro agente libre calificado, a un rival de la División Este de la Liga Americana (Blue Jays), aumenta la presión sobre Baltimore.

Valdez vs. Imai: Dos Caminos al Éxito

Valdez representa la opción segura: un abridor establecido y probado en la Gran Carpa. Sin embargo, los Orioles también han explorado el mercado japonés, manteniendo conversaciones con el as Tatsuya Imai. Mientras Imai es significativamente más joven y posiblemente posee un mayor potencial puro basado en sus resultados en Japón, la gran incógnita es si podrá replicar ese éxito en las Mayores, algo que Valdez ya ha demostrado.

Aunque el foco principal está en el pitcheo, Baltimore no ha descuidado el bateo, mostrando interés en el poderoso Kyle Schwarber y, previamente, en Pete Alonso. No obstante, las posibilidades de fichar a un bateador de primer nivel como Alonso parecen haberse enfriado tras la decisión del equipo de retener a Ryan Mountcastle.

Firmar a Schwarber o Alonso agravaría una potencial sobrepoblación de jugadores de posición, aunque la gerencia lo ve como un "buen problema a tener" si implica añadir poder de élite y liderazgo de clubhouse a un equipo joven.

Con el mercado de abridores calentándose y la necesidad de un brazo dominante, Framber Valdez se posiciona como el objetivo que mejor se ajusta tanto al historial de conocimiento de la gerencia como a la imperiosa necesidad deportiva de los Orioles.