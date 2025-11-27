×
Gigantes del Cibao

VIDEO | Los Gigantes del Cibao le regalan un carro a Eduardo de Oleo

El regalo se produjo durante la tarde del miércoles y generó gran alegría en el equipo y los fanáticos

    El equipo Gigantes del Cibao sorprendió a su jugador Eduardo de Oleo regalándole un vehículo nuevo de la marca Kia, como muestra de unión y compañerismo dentro del conjunto.

    A través de sus redes sociales, los dirigentes del club compartieron el gesto mediante un video con el mensaje: "Esto es más que un equipo, es una familia Gigante".

    El regalo se produjo durante la tarde del miércoles y generó gran alegría en el equipo y los fanáticos.

    Tras el gesto de sus compañeros, el catcher y rightfielder oriundo de la provincia San Juan de la Maguana, expresó su alegría y satisfacción por el presente: "Muchas gracias muchachones por su aporte y por este regalo, que Dios los bendiga a todos". 

    Consistencia en el campo

    Durante su carrera, el pelotero de 32 años, ha recorrido un largo camino que inició con los Yankees de Nueva York. Tras su salida, lo llevó a los Diamondbacks de Arizona y después a los Astros de Houston.

    En la Lidom, con los Gigantes del Cibao, durante varias temporadas de Oleo ha mantenido un promedio de 14 juegos, 20 turnos, 4 hits, un jonrón y .200.

    Sus participaciones entre 2014 y 2024:

    • 2014-15: 3 juegos
    • 2015-16: 2 juegos
    • 2017-18: 1 juego
    • 2018-19: 5 juegos (su mejor temporada, con .429 y un HR)
    • 2019-20: 2 juegos
    • 2023-24: 1 juego

    A su salida del sistema de MLB, de Oleo encontró un hogar en los London Majors de la Intercounty Baseball League (IBL) de Canadá. En 2023 y 2024 se convirtió en uno de los receptores más productivos del circuito, con promedios por encima de .295.

    En la temporada 2024-25, el Tren del Norte de la liga nicaragüense lo firmó como refuerzo. Llegó como veterano, como cátcher encargado de manejar un grupo de lanzadores jóvenes y aportar experiencia. En poco tiempo produjo batazos decisivos —incluido un cuadrangular en la final— y se ganó el respeto del clubhouse.

