Eury Pérez: base del futuro a corto plazo de los Marlins de Miami
Mientras tanteaban el valor de mercado de Sandy Alcántara, negociaban extensión con Pérez
Mientras en los pasillos de Grandes Ligas se comentaba que los Marlins de Miami evaluaron durante la temporada 2025 la posibilidad de mover a Sandy Alcántara en un cambio que redefiniera el rumbo de la franquicia, la oficina de Miami había trabajado durante los campos de entrenamientos blindar a su nuevo as, el derecho Eury Pérez, según reportes de la publicación The Athletic.
Ese contraste -estudiar la salida del Cy Young de 2022, pero negociar la permanencia del muchacho llamado a tomar su lugar- es una prueba de que el conjunto de Miami basa su estrategia en construir alrededor de la juventud, proyección y control salarial, aunque eso implique decisiones incómodas.
- Lo cierto es que Miami se acercó a Pérez en primavera para explorar una extensión multianual, pero las conversaciones nunca se acercaron al punto de cierre.
Según reportes especializados, la diferencia era de unos US$15 millones, cifra que no espanta, pero que evidencia que las expectativas del equipo de trabajo del santiaguero crecen por cada entrada que el lanza.
Pérez tiene apenas 22 años -cumple 23 en abril- y eso es lo que vuelve este expediente fascinante. Un lanzador que podría llegar a la agencia libre antes de los 27 años no es normal en MLB, un lujo reservado históricamente para bateadores, no a lanzadores que tocan las 100 millas.
Un ascenso vertiginoso
Debutó en el 2023 a los 20 años, sin pedir permiso, poniendo números de jugador hecho: 3.15 de efectividad, 28.9% de ponches y un aplomo impropio para un joven de su edad. Luego llegó la Tommy John, la pausa obligatoria, la incertidumbre y el regreso.
En 2025 volvió a la lomita, acumuló 95 1/3 innings, dejó 4.25 ERA y mantuvo el radar donde lo había dejado. Con menos de 200 entradas en su hoja de vida, ya no es una promesa: es una inversión que puede multiplicarse.
Ponches acumula Eury Pérez en su corta carrera de 186.2 entradas lanzadas en MLB.