Lidom
Lidom

La pelota de Altice visita la redacción de Diario Libre junto a las mascotas de la Lidom

Durante el encuentro, los colaboradores disfrutaron de dinámicas, bailes, fotos y más

    Expandir imagen
    La pelota de Altice visita la redacción de Diario Libre junto a las mascotas de la Lidom
    Las mascotas de las Águilas Cibaeñas, Tigres del Licey y Leones del Escogido compartieron con los empleados de Diario Libre. (DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL)

    La pelota de Altice llevó este jueves alegría deportiva a la redacción de Diario Libre, donde estuvo acompañada por tres de las mascotas oficiales de la Liga Dominicana de Béisbol: Tiguerito (Tigres del Licey), Rufo (Leones del Escogido) y Aguilita (Águilas Cibaeñas). 

    Expandir imagen
    
    La pelota de Altice, junto a la Laura Tirado gerente senior de Ventas, y el Tiguerito del Licey. (STEVEN CURIEL)

    Durante el encuentro, los colaboradores disfrutaron de dinámicas, bailes, fotos y más, organizados por las mascotas, quienes animaron el ambiente con su energía y el espíritu del béisbol dominicano. 

    Expandir imagen
    
    Tiguerito con su baile y ocurrencias, haciendo vibrar la redacción de Diario Libre. (DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL)

    Como parte de la experiencia, la pelota de Altice realizó rifas de boletas para los próximos partidos de la temporada otoño-invernal, incentivando a los presentes a seguir apoyando a sus equipos favoritos desde el estadio. 

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    La pelota de Altice y Tiguerito haciendo entrega de boletas para los próximos partidos de la temporada otoño-invernal. (DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL)

    La jornada cerró a carcajadas cuando las mascotas protagonizaron la dinámica "El Cuestionario Viral", con respuestas inesperadas y ocurrencias.

    Expandir imagen
    Tres de las mascotas oficiales de la Liga Dominicana de Béisbol: Tiguerito (Tigres del Licey), Rufo (Leones del Escogido) y Aguilita (Águilas Cibaeñas) durante su visita a Diario Libre.
    Tres de las mascotas oficiales de la Liga Dominicana de Béisbol: Tiguerito (Tigres del Licey), Rufo (Leones del Escogido) y Aguilita (Águilas Cibaeñas) durante su visita a Diario Libre. (DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL)
    Expandir imagen
    La pelota de Altice visitó a Diario Libre.
    La pelota de Altice visitó a Diario Libre. (STEVEN CURIEL)
