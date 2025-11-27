La pelota de Altice visita la redacción de Diario Libre junto a las mascotas de la Lidom

La pelota de Altice llevó este jueves alegría deportiva a la redacción de Diario Libre, donde estuvo acompañada por tres de las mascotas oficiales de la Liga Dominicana de Béisbol: Tiguerito (Tigres del Licey), Rufo (Leones del Escogido) y Aguilita (Águilas Cibaeñas).
Durante el encuentro, los colaboradores disfrutaron de dinámicas, bailes, fotos y más, organizados por las mascotas, quienes animaron el ambiente con su energía y el espíritu del béisbol dominicano.
Como parte de la experiencia, la pelota de Altice realizó rifas de boletas para los próximos partidos de la temporada otoño-invernal, incentivando a los presentes a seguir apoyando a sus equipos favoritos desde el estadio.
La jornada cerró a carcajadas cuando las mascotas protagonizaron la dinámica "El Cuestionario Viral", con respuestas inesperadas y ocurrencias.