La pelota de Altice visita la redacción de Diario Libre junto a las mascotas de la Lidom

Las mascotas de las Águilas Cibaeñas, Tigres del Licey y Leones del Escogido compartieron con los empleados de Diario Libre. ( DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL )

La pelota de Altice llevó este jueves alegría deportiva a la redacción de Diario Libre, donde estuvo acompañada por tres de las mascotas oficiales de la Liga Dominicana de Béisbol: Tiguerito (Tigres del Licey), Rufo (Leones del Escogido) y Aguilita (Águilas Cibaeñas).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/visita-mascotas-lidom-4-36e52938.jpg La pelota de Altice, junto a la Laura Tirado gerente senior de Ventas, y el Tiguerito del Licey. (STEVEN CURIEL)

Durante el encuentro, los colaboradores disfrutaron de dinámicas, bailes, fotos y más, organizados por las mascotas, quienes animaron el ambiente con su energía y el espíritu del béisbol dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/visita-mascotas-lidom-2-c8cf93ac.jpg Tiguerito con su baile y ocurrencias, haciendo vibrar la redacción de Diario Libre. (DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL)

Como parte de la experiencia, la pelota de Altice realizó rifas de boletas para los próximos partidos de la temporada otoño-invernal, incentivando a los presentes a seguir apoyando a sus equipos favoritos desde el estadio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/visita-mascotas-lidom-4-c45ebfcb.jpg La pelota de Altice y Tiguerito haciendo entrega de boletas para los próximos partidos de la temporada otoño-invernal. (DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL)

La jornada cerró a carcajadas cuando las mascotas protagonizaron la dinámica "El Cuestionario Viral", con respuestas inesperadas y ocurrencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-27-at-15204-pm-6cebc713.jpeg Tres de las mascotas oficiales de la Liga Dominicana de Béisbol: Tiguerito (Tigres del Licey), Rufo (Leones del Escogido) y Aguilita (Águilas Cibaeñas) durante su visita a Diario Libre. (DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/entrevista-con-la-fao-y-ops-sobre-el-etiquetado-frontalvisita-mascotas-lidom-5-319300f2.jpg La pelota de Altice visitó a Diario Libre. (STEVEN CURIEL)