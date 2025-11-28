Fernando Tatis Sr. explota contra la "ñoñería" en la Lidom: "Los mánagers tenemos que ser niñeros"

El dirigente de las Estrellas Orientales, Fernando Tatis Sr., lanzó fuertes críticas al comportamiento y compromiso de muchos jugadores en la pelota invernal dominicana, asegurando que la liga atraviesa una etapa marcada por la falta de competitividad y la excesiva delicadeza de algunos peloteros.

Tatis Sr. explicó que cada día enfrenta un rompecabezas para armar la alineación debido a jugadores que reportan molestias mínimas o que simplemente no quieren jugar.

"De que te entran peloteros, que te salen peloteros, que este se enfermó, que fulano no quiere jugar, que le duele la cabeza, que tiene un malestar estomacal... En un mismo día tú haces dos o tres lineups antes del juego. El fanático no entiende eso", expresó el dirigente en el programa La Mañana Deportiva, que dirige el periodista Satosky Terrero.

El dirigente aseguró que el trabajo dentro del banquillo se ha vuelto desgastante, explicando que los managers y coaches de pitcheo pasan más tiempo lidiando con excusas y situaciones menores que con el juego en sí. Según Tatis Sr., muchos jugadores muestran una actitud que obliga al cuerpo técnico a comportarse como "niñeros", algo que —dice— ya lo tiene agotado.

También cuestionó la falta de competitividad de varios lanzadores, quienes evitan trabajar en días consecutivos o asumir mayores responsabilidades porque están cuidando su brazo para compromisos fuera del país. Para Tatis Sr., esta mentalidad ha reducido de manera evidente la calidad del béisbol invernal dominicano.

El capataz de las Estrellas agregó que los fanáticos solo ven quién juega o quién no, sin conocer el caos que ocurre internamente con peloteros que reportan molestias mínimas o simplemente no quieren participar.

A su juicio, el torneo se ha convertido en una pelota "de ñoñería", donde hay que estar "pasando paño" constantemente para poder completar la jornada.

Las declaraciones de Tatis encienden un debate entre fanáticos, exjugadores y analistas, ya que sus críticas abren una discusión necesaria sobre el compromiso, la disciplina y la cultura de competencia en la Lidom actual.

Fernando Tatis Sr. dirige a las Estrellas Orientales desde la temporada 2018-2019, cuando asumió por primera vez el mando y llevó al equipo a conquistar su primer campeonato en 51 años.

Tras una pausa fuera del puesto, fue reintegrado como mánager para 2021-2022 y, desde entonces, ha permanecido al frente del club, incluso firmando en 2023 una extensión por varias temporadas.