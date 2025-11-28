Nacionales y Angelinos del 2019 suman a la lista de peores contratos los de Rendon y Strasburg

Anthony Rendón, al centro, cuando fue presentado por los Angelinos como su gran fichaje, previo a la campaña 2021. ( FUENTE EXTERNA. )

En la historia de MLB, hay muchos contratos gigantes que a veces cumplen con las expectativas de los equipos que firmaron esos jugadores, y en otros casos, al menos los jugadores se mantienen produciendo en niveles aceptables hasta los años finales de los pactos.

Pero son raros los contratos en los que, casi desde el inicio de lo acordado, el pelotero deja de ser un jugador titular, si es que juega.

En 2019, año en el que los Los Angelinos de Los Ángeles parace que estuvieron mal asesorados financieramente, la franquicia de la capital norteamericana le dio un contrato de por siete años y US$ 245 millones al infielder Anthony Rendon.

Según Alden González de ESPN, Anthony Rendon y los Angels están en conversaciones para la compra de su último año de su contrato en 2026. Si la transacción es exitosa, Rendon se retirará.

Rendon pasó todo el 2025 recuperándose de una cirugía de cadera y todavía se le deben $38 millones por el 2026. Debido a que tiene casi toda la influencia en las negociaciones de rescisión, probablemente obtendrá la mayor parte de ese dinero a cambio del final de una carrera con los Angels que ha sido un fiasco que ha generado distracciones.

En 2019, Rendon en ese momento era uno de los mejores tercera base de la MLB y, en teoría, una mejor apuesta a largo plazo, a pesar de sus lesiones previas. Acababa de registrar promedio de bateo de .319/.412/.598, liderando la Liga Nacional en dobles (44) y carreras impulsadas (126). Además, había jugado al menos 130 partidos en las cuatro temporadas anteriores.

Sin embargo a partir de 2020, Rendon nunca superó los 58 partidos jugados (2021) en una temporada. En sus últimos cuatro años en total, solo bateó .242, un OPS ajustado justo en 100, 22 jonrones y 125 remolcadas.

Strasburg en las mismas

En ese mismo 2019, el lanzador Stephen Strasburg firmó una extensión de contrato con los Washington Nationals, en los mismos términos de Randon, siete años por US$ 245 millones.

En ese año Strasburg acababa de tener la mejor temporada de su carrera y contaba con la emoción de ser la primera selección general del draft, lo que marcó el inicio de una nueva era para los Nacionales, especialmente después de haber sido en un héroe en la postemporada en la que el equipo ganó su hasta ahora única Serie Mundial.

Había sido la cara visible de la franquicia desde su selección en 2009 y acababa de liderar la Liga Nacional con 209 entradas lanzadas, mostrando su habitual efectividad tras una cirugía Tommy John.

Cinco de los peores contratos en la historia de las Grandes Ligas Chris Davis — 7 years, $161M (Orioles, 2016–2022) Resultado: De superestrella de 53 jonrones pasó a ser uno de los peores bateadores del béisbol. Varias temporadas cerca o por debajo del nivel de reemplazo.Los Orioles siguen pagando salario diferido.

Jacoby Ellsbury — 7 years, $153M (Yankees, 2014–2020) Resultado: Las constantes lesiones lo limitaron a solo 520 partidos, ninguno después de 2017. Los Yankees incluso demandaron para anular parte del contrato.

Josh Hamilton — 5 years, $125M (Angels, 2013–2017) Resultado: Lesiones graves y problemas extradeportivos. Los Angels terminaron pagándole para que jugara con los Rangers, sus rivales.

David Price — 7 years, $217M (Red Sox, 2016–2022) Resultado: No estuvo mal, pero no está ni cerca de ser un as para el tamaño del contrato. Pocas entradas totales y una relación tensa con los medios. La reducción salarial incluyó pagarle una fortuna a los Dodgers.

Mike Hampton — 8 years, $121M (Rockies, 2001–2008) Resultado: Fue un gran logro en aquel momento. La efectividad se disparó en Colorado; las lesiones se acumularon. Se convirtió en una advertencia sobre la contratación de lanzadores en el Coors Field.

A meses de la extensión, su cuerpo empezó a deteriorarse. En 2020, desarrolló un grave problema nervioso en la mano de lanzar —neuritis del túnel carpiano— que interrumpió esa temporada.

Desde que firmó ese gran contrato, Strasburg ha lanzado solo 31.1 entradas en juegos de MLB, y desde 2019 total solo ha hecho 8 aperturas, la última de ellas en 2022. El equipo le resta por pagar 35 milllones de dólares de lo que le queda en contrato.

Bryant en los Rockies

Antes de la temporada 2022, Colorado firmó a Kris Bryant por siete años y US$ 182 millones.

El contrato de Bryant fue peculiar desde el principio. Cuando los Rockies lo ficharon, lo vieron como un bateador de mitad de alineación capaz de jugar en cinco posiciones diferentes. Colorado, en su sabiduría limitada, decidió que debía ser jardinero izquierdo a tiempo completo. Al igual que Rendón, su primer año estuvo bien en el campo, con una línea ofensiva de .306/.376/.475 en 2022, pero problemas de espalda y pie limitaron a Bryant a 42 juegos.

Desde entonces, Bryant apenas ha podido jugar en 128 partidos a lo largo de tres temporadas y le diagnosticaron una enfermedad degenerativa de un disco de la columna en mayo. Si vuelve a jugar una temporada completa, será una sorpresa. Al igual que con Rendon, hay rumores de que Bryant ya jugó su último partido, aunque recientemente insistió en que no contempla el retiro.