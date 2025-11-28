Los Gigantes castigan a Brooks y vencen a los Toros en el Julián Javier

Melvin Mercedes anota en el partido de los Gigantes del Cibao y los Toros del Este en el estadio Julián Javier. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes del Cibao (12-16) vencieron con marcador 12-3 a los Toros del Este (14-15) al compás de 13 hits, incluyendo dos cuadrangulares en la continuación de la temporada 2025-26 de la pelota invernal dominicana.

Melvin Mercedes, Johan Rojas, Marco Hernández, Deivyson de los Santos y Nomar Mazara conectaron más de un imparable en el encuentro y fueron los propulsores principales de la ofensiva nordestana.

Mazara dejó caer la granada y llegó la número 11 pa´ tus Gigantes. #TierraDeGigantes pic.twitter.com/nvbCfWYMOz — Gigantes del Cibao ® (@Gigantes_Cibao) November 29, 2025

La victoria correspondió al relevista Antonio Santos (1-0, 0.00 ERA) en labor de dos entradas en las que permitió un hit y ponchó a dos, la derrota recayó sobre el abridor de los Toros, Aaron Brooks (1-3, 4.12 ERA) que permitió cinco carreras, cuatro de ellas limpias en labor de 1.2 entradas, en las que otorgó dos bases por bolas y ponchó a uno.

El abridor de las Gigantes, el estadounidense Daniel Mengden trabajó 4.2 entradas en las que permitió cinco hits y tres carreras limpias, otorgó una base y ponchó a tres.

Los más destacados

Por los Toros, Gilberto Celestino 4-1; Félix Reyes 4-2 H3 1 CA y Jeimer Candelario 4-1 2 CE.

Por los Gigantes, Johan Rojas 3-2 3 CA 1 CE; Melvin Mercedes 4-2 H2 2 CA y Nomar Mazara 2-2 1 CA 2 CE.

Próximos partidos

Las Estrellas estarán de visita en el estadio Quisqueya para enfrentar a los Leones del Escogido a partir de las cuatro de la tarde .

estarán de visita en el estadio Quisqueya para enfrentar a los a partir de las . Los Tigres del Licey estarán estarán de visita en el estadio Cibao para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas a partir de las 6 de la tarde.

estarán estarán de visita en el estadio Cibao para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas a partir de las 6 de la tarde. Los Gigantes viajan a La Romana para enfrentar a partir de las 7:30 de la noche a los Toros en el estadio Francisco Micheli.