Lidom
Lidom

Los Gigantes castigan a Brooks y vencen a los Toros en el Julián Javier

El conjunto nordestano conectó 13 imparables para colocar a los Toros una vez más por debajo de .500

Los Gigantes castigan a Brooks y vencen a los Toros en el Julián Javier
Melvin Mercedes anota en el partido de los Gigantes del Cibao y los Toros del Este en el estadio Julián Javier. (FUENTE EXTERNA)

Los Gigantes del Cibao (12-16) vencieron con marcador 12-3 a los Toros del Este (14-15) al compás de 13 hits, incluyendo dos cuadrangulares en la continuación de la temporada 2025-26 de la pelota invernal dominicana. 

Melvin Mercedes, Johan Rojas, Marco Hernández, Deivyson de los Santos y Nomar Mazara conectaron más de un imparable en el encuentro y fueron los propulsores principales de la ofensiva nordestana

La victoria correspondió al relevista Antonio Santos (1-0, 0.00 ERA) en labor de dos entradas en las que permitió un hit y ponchó a dos, la derrota recayó sobre el abridor de los Toros, Aaron Brooks (1-3, 4.12 ERA) que permitió cinco carreras, cuatro de ellas limpias en labor de 1.2 entradas, en las que otorgó dos bases por bolas y ponchó a uno. 

El abridor de las Gigantes, el estadounidense Daniel Mengden trabajó 4.2 entradas en las que permitió cinco hits y tres carreras limpias, otorgó una base y ponchó a tres. 

Los más destacados

Por los Toros, Gilberto Celestino 4-1; Félix Reyes 4-2 H3 1 CA y Jeimer Candelario 4-1 2 CE.

Por los Gigantes, Johan Rojas 3-2 3 CA 1 CE; Melvin Mercedes 4-2 H2 2 CA y Nomar Mazara 2-2 1 CA 2 CE.

Próximos partidos

  • Las Estrellas estarán de visita en el estadio Quisqueya para enfrentar a los Leones del Escogido a partir de las cuatro de la tarde
  • Los Tigres del Licey estarán estarán de visita en el estadio Cibao para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas a partir de las 6 de la tarde. 
  • Los Gigantes viajan a La Romana para enfrentar a partir de las 7:30 de la noche a los Toros en el estadio Francisco Micheli. 
