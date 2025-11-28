Gigantes del Cibao anuncian contratación del importado Samad Taylor

Los Gigantes del Cibao anunciaron la contratación del infielder y jardinero Samad Taylor, quien se encuentra en el país y debutó en el partido ante los Toros del Este.

La información fue dada a conocer por el gerente de operaciones del conjunto cibaeño Jaylon Pimentel, quien destacó la versatilidad del nuevo jugador.

"Taylor nos aporta velocidad y contacto, encajando perfectamente en nuestra filosofía. Su capacidad de jugar múltiples posiciones nos da profundidad inmediata para esta etapa de la temporada", señaló Pimentel.

Taylor, de 27 años, nació en California y pertenece a los Marineros de Seattle y viene de una gran temporada 2025 en Triple-A.

Tiene experiencia en LIDOM y MLB

El nuevo importado de los Gigantes tiene experiencia en las Grandes Ligas con los Reales de Kansas y los Marineros de Seattle, además jugó en el 2021 con los Tigres del Licey en la pelota dominicana.

Estadísticas del 2025

Con los Tacoma Rainiers, Taylor participó en 136 juegos, registrando un promedio de bateo de .296. Fue una amenaza constante en las bases y con el bate, conectando 17 cuadrangulares, remolcando 86 carreras y robándose 44 bases.