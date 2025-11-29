Las Águilas Cibaeñas retiran el número 50 de Julián Tavárez

Julián Tavárez da las gracias a la directiva y al público presente en el Estadio Cibao. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Las Águilas Cibaeñas honraron la trayectoria de uno de sus íconos, el lanzador Julián Tavárez, retirando el número 50 que utilizó durante su larga estadía con el equipo, previo al partido contra los Tigres del Licey, la tarde-noche del sábado en el Estadio Cibao.

En un abarrotado estadio que fue testigo de grandes hazañas de Tavárez, las Águilas reconocieron el orgullo con que el "Muñeco" vistió la franela número 50.

Tavárez recibió la camiseta enmarcada que lució con las Águilas junto a una placa, entregada por Víctor García Sued, presidente del Consejo Directivo de Águilas Cibaeñas.

El número del ex lanzador nativo de Santiago fue develado en la galería donde se exhiben otros 14 que le precedieron y ya no volverá a ser usado, porque pertenece a la eternidad del club.

El 50 de Julián Tavárez se une al 1 de Miguel Diloné; el 3 de Winston "Chilote" Llenas; el 4 de Miguel Tejada; el 9 de Roberto Peña; el 10, compartido por Franklin Taveras y Félix Fermín; así como el 14 de Tony Peña; el 18 de Stanley Javier; el 22 de Luis Polonia; el 24 de Arturo Peña; el 25 de Julián Javier; el 29 de Julito Martínez; el 31 de Guillermo García; y el 32 de Nino Espinosa.

Tavárez tuvo récord de 15-14 en series regulares con las Águilas, con efectividad de 3.62 carreras limpias. Participó en 77 juegos, 49 de ellos como abridor, y en 263.0 episodios ponchó a 248 rivales.

Sus mayores aportes para los aguiluchos se dieron en la postemporada, donde acumuló marca de 21-11 con efectividad de 2.97.

Su trayectoria

Debutó con los 22 veces campeones nacionales en la temporada 1992-1993, en la que registró marca de 7-0: 4-0 en la serie regular, 2-0 en el Round Robin y 1-0 en la final.

Fue nueve veces campeón con las Águilas Cibaeñas y cinco veces en la Serie del Caribe, donde acumuló récord de 5-2, efectividad de 3.75 y un WHIP histórico de 1.35.

En dos ocasiones, 1994 y 1998, el "Muñeco" fue incluido en el equipo Todos Estrellas de la Serie del Caribe.

En el año 2021 fue exaltado a la inmortalidad en el Ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

El año pasado, Julián Tavárez también fue inmortalizado por la Confederación de Béisbol del Caribe, en una ceremonia celebrada en Miami.

Julián Tavárez, quien era un especialista en realizar el último pitcheo para cerrar los juegos, fue invitado por las Águilas Cibaeñas a efectuar el lanzamiento de la primera bola, para dejar iniciadas las hostilidades. El público lo premió con un estruendoso aplauso de pie.