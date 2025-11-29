Gilberto Celestino decide remontada de los Toros sobre los Gigantes

Gilberto Celestino, segundo desde la derecha, es sostenido luego de disparar el batazo que definió el triunfo taurino. ( FUENTE EXTERNA )

Como si necesitara agregar argumentos en su candidatura al Jugador Más Valioso, Gilberto Celestino conectó el hit que coronó un gran regreso de los Toros del Este para el triunfo 5-4 que dejó en el terreno a los Gigantes del Cibao, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

En el noveno inning, y con un out, Eloy Jiménez conectó jonrón solitario para acerca el marcador 4-3 y en la misma entrada, con las bases llenas, llegó la del empate 4-4, gracias a un error en tiro del receptor a la intermedia tratando de sorprender al corredor, lo que permitió que anotara el corredor emergente Ismael Alcántara con el empate.

Luego, Celestino remolcó desde segunda la carrera del triunfo con un hit al center field para coronar un rally de tres vueltas en el noveno.

Ahora, los Toros (15-15) regresan a jugar para .500, siguen sin perder tres juegos seguidos en toda la temporada y se mantienen en la segunda posición del standing con dos juegos de ventaja, mientras los Gigantes (12-17) bajan al sótano.

La victoria fue para el relevista naranja Joe Corbett (3-0, 1.13), ponchó a los tres que enfrentó en la novena entrada, mientras el revés fue para el relevista Anderson Pilar (1-1, 2.92) tras permitir tres vueltas en dos tercio de entrada.

Los brazos taurinos poncharon un total de 12 bateadores, la vigésima segunda vez que lo hacen en la temporada.

LAS CARRERAS

Los Gigantes iniciaron delante 1-0, con hit empujador al prado central de Kelvin Gutiérrez, con hombres en las esquinas, y luego agregaron una más en el cuarto episodio con fly de sacrificio de José Torres con las bases llenas para aumentar 2-0 su ventaja.

En la baja de la cuarta entrada, los Toros empataron las acciones 2-2, con doble de Bryan De La Cruz, remolcando a Gilberto Celestino desde segunda y luego De La Cruz fue impulsado desde segunda con hit al jardín derecho de Yairo Muñoz.

Un inning después, los visitantes tomaron otra vez el comando de partido con doblete remolcador de dos vueltas del importado Samad Taylor al left field para tomar ventaja 4-2.

Los Toros regresaron en la novena entrada con una gran estampida, iniciada con jonrón solitario de Eloy Jiménez (3º) al jardín izquierdo para colocar el juego por la mínima 4-3, y luego, en el mismo episodio y con las bases llenas, Ismael Alcántara (corredor emergente) anotó la del empate con un error en tiro del receptor Frank Rodríguez, tratando de mantener cerca de la base a uno de los corredores luego de un pitcheo, y en ese mismo turno llegó el hit de oro de al prado central de Gilberto Celestino para dejar en el terreno a los Gigantes 5-4.

Por los Toros, Gilberto Celestino de 5-2, una producida, una anotada; Yairo Muñoz de 4-2, una empujada; Bryan De La Cruz de 4-2, doble, una remolcada, una anotada; Eloy Jiménez de 3-1, jonrón, una impulsada, una anotada; Jared Oliva y Welbyn Francisca pegaron un hit cada uno.

Por los Gigantes, Samad Taylor de 2-1, doble, dos empujadas, una anotada; Nomar Mazara de 4-1, doble, anotó una y Kelvin Gutiérrez de 3-1 con una producida.

Este domingo, los Toros seguirán en El Corral, recibiendo a las Águilas Cibaeñas a partir de las 5:00 de la tarde, con Aaron Sanchez como abridor.