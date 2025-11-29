Estrellas despiden a Fernando Tatis Sr. tras declaraciones sobre comportamiento de jugadores

La decisión fue tomada "tras la manifiesta inconformidad de un significativo número de jugadores" por las declaraciones del petromacorisano. ( FUENTE EXTERNA )

Las Estrellas Orientales anunciaron este sábado el despido de Fernando Tatis Sr. como mánager del conjunto verde, una decisión tomada por la directiva "tras la manifiesta inconformidad de un significativo número de jugadores respecto a sus recientes declaraciones públicas".

El petromacorisano lanzó ayer viernes fuertes críticas al comportamiento y compromiso de muchos jugadores en la pelota invernal dominicana, asegurando que la liga atraviesa una etapa marcada por la falta de competitividad y la excesiva delicadeza de algunos peloteros.

A través de sus redes sociales, el conjunto verde indicó que las declaraciones de Tatis Sr. "pusieron en entredicho el liderazgo necesario para alcanzar los objetivos del campeonato. La organización lamenta esta separación, pero prioriza la cohesión del equipo para lograr el éxito deportivo".

En lugar de Tatis, el coach de banca Carlos Paulino asumirá las funciones de mánager interino. "Agradecemos a Fernando Tatis por su trabajo y dedicación", concluyó el comunicado del equipo.

Fernando Tatis Sr. dirigió a las Estrellas Orientales desde la temporada 2018-2019, cuando asumió por primera vez el mando y llevó al equipo a conquistar su primer campeonato en 51 años.

Tras una pausa fuera del puesto, fue reintegrado como mánager para la temporada 2021-2022 y, desde entonces, permanecía al frente del club, incluso firmando en 2023 una extensión por varias temporadas.

El "rompecabezas" para armar la alineación

Tatis Sr. explicó durante una intervención en el programa La Mañana Deportiva que cada día enfrentaba un rompecabezas para armar la alineación debido a jugadores que reportan molestias mínimas o que simplemente no quieren jugar.

"De que te entran peloteros, que te salen peloteros, que este se enfermó, que fulano no quiere jugar, que le duele la cabeza, que tiene un malestar estomacal... En un mismo día tú haces dos o tres lineups antes del juego. El fanático no entiende eso", expresó el dirigente.

El dirigente aseguró que el trabajo dentro del banquillo se ha vuelto desgastante, explicando que los mánagers y coaches de pitcheo pasan más tiempo lidiando con excusas y situaciones menores que con el juego en sí. Según Tatis Sr., muchos jugadores muestran una actitud que obliga al cuerpo técnico a comportarse como "niñeros", algo que —dice— ya lo tiene agotado.

También cuestionó la falta de competitividad de varios lanzadores, quienes evitan trabajar en días consecutivos o asumir mayores responsabilidades porque están cuidando su brazo para compromisos fuera del país. Para Tatis Sr., esta mentalidad ha reducido de manera evidente la calidad del béisbol invernal dominicano.

Leer más Navarro y Mateo remolcan dos cada uno en triunfo de los Leones sobre las Estrellas