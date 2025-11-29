Las Águilas ponen los pies en la tierra al Licey en la noche de Julián Tavárez

Leody Taveras disparó un doblete en el triunfo de las Águilas. ( ANEUDY TAVERAS )

Una noche después de cae por ocasión 500 ante su archirrival, las Águilas retomaron la ruta del triunfo y se acercan a asegurar jugar para .500 antes de cumplir dos tercios del calendario.

Steward Berroa disparó un jonrón, Jorge Tavárez lanzó seis entradas de una carrera y las Águilas Cibaeñas de inmediato sanaron la derrota del día anterior al superar cuatro carreras por dos a los Tigres del Licey.

La novena que dirige Luis Urueta mejoró a 23-6, en tanto que la de Gilbert Gómez queda con 13-17 al ver cortada su cadena de cuatro victorias al hilo.

Las cuyayas, cuya directiva retiró antes del partido el número 50 de Julián Tavárez, debieron sobreponerse a una seria amenaza en el noveno en el que los azules llenaron las bases, pero solo se fueron con una vuelta.

David Hensley, en conteo de 3-2, fue ponchado por José Cuas para frenar lo que pudo ser otro espectacular regreso de los capitalinos como en su visita anterior al Estadio Cibao.

Nico Tellache lanzó cuatro entradas de una carrera y el relevo azul falló en contener la ofensiva aguilucha. Contrario al pitcheo cibaeño que apretó siempre que fue necesario, en especial en ese intenso noveno inning.

Tavárez (2-0) toleró solo dos hits y ponchó a siete. José Cuas (1) entró en labor de rescate con las bases congestionadas y un out en reemplazo de Jonathan Hernández.

Las Águilas, que lideran el campeonato de forma rápida, se recuperan de inmediato de la derrota del día anterior, precisamente ante su archirrival, pero en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con su triunfo, las rapaces aumentan a 5-3 su dominio en la serie particular ante los Tigres y además evitan dos derrotas consecutivas por primera vez esta temporada.

Las carreras

Las Águilas definieron desde temprano con una en el primero con el jonrón solitario de Berroa. Los Tigres igualaron la pizarra en el cuarto por jonrón de Cristhian Adames.

En el quinto, un rodado de Leody Taveras a la inicial favoreció a Ángel Genao para anotar la del desempate y dejar la pizarra 2-1. Y la tercera llegó por un lanzamiento del relevista Andrew Pérez.

Aderlin Rodríguez y Juan Lagares pegaron dos imparables, cada uno, mientras que Ángel Genao ligó doble, al igual que Leody Taveras en una ofensiva de ocho imparables amarillos. Adames se fue de 4-3 y llegó a 15 remolques para encabezar a los bates azules.