Orioles firman a Ryan Helsley para llenar el hueco de Félix Bautista

Helsley aporta una velocidad y un giro de élite con su recta de 99.3 mph. ( AFP )

Los Orioles firmaron al lanzador derecho Ryan Helsley con un contrato de dos años. El acuerdo le pagará a Helsley un total de 28 millones de dólares, según Katie Woo de The Athletic. Helsley puede rescindir el contrato después de la temporada 2026, y el acuerdo se formalizará una vez que apruebe el examen físico. Helsley, de 31 años, está representado por Wasserman.

el dominicano Félix Bautista se sometió a una cirugía de hombro en agosto pasado, lo que lo mantendrá en la lista de lesionados hasta al menos agosto de 2026, y ese plazo significa que un revés podría dejarlo fuera de la temporada 2026.

Como resultado, los Orioles comenzaron la temporada baja buscando múltiples incorporaciones para el bullpen, incluyendo un lanzador con experiencia como cerrador.

Helsley encaja en esa descripción, ya que acumuló 105 salvamentos como la primera opción de los Cardenales en la novena entrada entre 2022 y 2025.

En esta racha, Helsley fue nombrado dos veces All-Star de la Liga Nacional, fue el Relevista del Año de la Liga Nacional en 2024 e incluso fue considerado para el premio Cy Young en las votaciones de menor nivel, tanto en 2022 como en 2024.

En general, Helsley registró una efectividad de 2.67, una tasa de ponches del 29.12% y una tasa de bases por bolas del 9.93% en 299 2/3 entradas con el uniforme de San Luis, desde su debut con el equipo en 2019 hasta su canje a los Mets en la fecha límite de canjes de julio pasado.

Dadas las dificultades de los Cardenales en las últimas temporadas y la inminente agencia libre de Helsley, fue sorprendente que el canje del relevista tardara tanto.

Incluso haberlo intercambiado el invierno pasado tras su excelente temporada de 2024 habría supuesto un mayor retorno para los Cardenales, aunque aun así consiguieron tres prospectos en el acuerdo de mitad de temporada con Nueva York. Y, considerando cómo le fue a Helsley con los Mets, es difícil decir que los Cardenales no salieron ganando con el acuerdo.

Su estadía en Nueva York

En 20 entradas y 22 apariciones con los Mets, Helsley fue destrozado con una efectividad de 7.20, con su promedio de jonrones, ponches y bases por bolas desviando la dirección. Helsley sentía que estaba manipulando sus lanzamientos durante su tiempo en Nueva York, pero sea cual sea la causa, su regreso a un rol de preparador detrás de Edwin Díaz resultó en un fracaso.

Los problemas de Helsley fueron una de las muchas razones detrás de una desastrosa segunda mitad para los Mets, que vio al equipo alejarse lentamente de la carrera por los playoffs y finalmente quedarse corto de la postemporada.

Entre los mejores

MLB Trade Rumors aún ubicó a Helsley en el puesto 36 de nuestra lista de los 50 mejores agentes libres del invierno. Superó nuestra proyección de un contrato de dos años y $24 millones, y podría terminar superando fácilmente los $24 millones en un plazo de dos años, dependiendo de lo que suceda con su cláusula de rescisión.

Si recupera su nivel de 2024, Helsley seguramente optará por volver a la agencia libre en busca de un contrato más lucrativo a largo plazo. A los Orioles podría no importarles ese escenario si Bautista se recupera para entonces, y Helsley podría entonces recibir una oferta calificada de cara a la agencia libre el próximo invierno.

Helsley aporta una velocidad y un giro de élite con su recta de 99.3 mph, aunque los bateadores se aprovecharon de la recta de Helsley en 2025, y su slider ha sido el más efectivo de sus lanzamientos en los últimos años.

El diestro ha tenido dificultades durante mucho tiempo para evitar las bases por bolas o el contacto fuerte, aunque el jonrón nunca fue un gran problema hasta su breve paso por los Mets. Obviamente no era la plataforma ideal para Helsley cuando entró en la agencia libre, pero es comprensible por qué los Orioles todavía se sintieron cómodos al hacer una inversión de dos años en sus servicios.