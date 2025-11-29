Romero y Canó devuelven a las Estrellas a la senda del triunfo a costa del Escogido

Enny Romero festeja luego de sacar un out en el partido del sábado donde las Estrellas Orientales derrotaron a los Leones del Escogido. ( FUENTE EXTERNA )

Las Estrellas Orientales frenaron la noche del sábado una racha de dos derrotas al superar 8-1 a los Leones del Escogido en partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Robinson Canó encabezó el ataque oriental al batear tres imparables, con dos carreras remolcadas y una anotada para el conjunto que este sábado despidió al dirigente Fernando Tatis Sr. y en su lugar nombró de forma interina a Carlos Paulino.

El abridor Enny Romero (1-2) se anotó su primera victoria con el conjunto verde y del torneo que está dedicado al inmortal de Cooperstown Juan Marichal tras lanzar buena pelota de cinco entradas de solo tres hits, tres boletos y cuatro ponches.

Luego del partido, los Leones tienen récord de 13-17 y las Estrellas de 14-18.

Ambos equipos cierran este domingo su serie de tres partidos de forma seguida, esta vez en el Estadio Quisqueya a partir de las 4:00 de la tarde. Esmil Rogers será el lanzador señalado para enfrentar a los escarlatas.

El derrotado fue el abridor Grant Gavin (3-3), quien lanzó un episodio y un tercio de dos imparables, cuatro carreras y cuatro bases por bolas.

A Romero le siguió en el montículo Jhan Maríñez (6), Patrick Weigel (7) y Neftalí Feliz (9). En tanto, Gavin fue sustituido por Kenny Hernández (2), Darío Agrazal (3), Aneurys Zabala (6), Robinson Martínez (7), Trevor Kelley (8) y Henry Sosa (9).

Las carreras

Los verdes fabricaron cuatro vueltas en el segundo episodio frente a Gavin luego de que Ángel Martínez y Carlos Martínez tomarán base por bolas y un infield-hit de José Tena por segunda, combinado con error en tiro de Jorge Mateo, llevó a Ángel Martínez a la registradora y colocó corredores en primera y segunda. Un sencillo de Raimel Tapia al central llenó las bases, lo que provocó que Kenny Hernández reemplazara a Gavin.

John Lester se embasó por error en fildeo de Mateo, lo que permitió que anotaran Carlos Martínez y Tena. Un indiscutible de Robinson Canó al bosque derecho empujó a Tapia con la número cuatro de los visitantes.

Reacción insuficiente

Los melenudos marcaron una en el séptimo ante Jhan Maríñez, a quien Sócrates Brito le pegó incogible al central, pasando a tercera con otro imparable de Héctor Rodríguez al prado derecho y luego anotando con otro sencillo de José Marmolejos a la misma zona.

Los paquidermos sumaron otras cuatro en el noveno frente a Henry Sosa.