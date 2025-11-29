Tatis Sr. y las Estrellas, un matrimonio convulso, con muy buenos resultados

Lo de Fernando Tatis padre o Tatis II y las Estrellas Orientales es un matrimonio normal que no se recomienda decir que su más reciente ruptura certifica el divorcio. Es como las Águilas Cibaeñas y Félix Fermín.

El equipo verde comunicó el sábado que Tatis II no seguirá al frente del equipo tras las declaraciones que este hizo al programa Mañana Deportiva, el viernes, en las que se quejaba de las dificultades que tenía hasta para confeccionar la alineación.

Puede haber sido la gota que rebosó la copa de un proyecto que no ha arrancado, a pesar de la gran inyección de recursos económicos que hizo la directiva con una agresiva apuesta en la agencia libre, pero que la fecha tiene a la novena en el sótano de las clasificaciones.

Tatis era el dirigente más longevo en la Lidom. Estaba al frente de los paquidermos desde la temporada 2021-2022, su segunda estadía. Antes estuvo entre las zafras 2018-2019 cuando comandó a la escuadra de su natal San Pedro de Macorís a su primera corona en medio siglo.

Sin embargo, un arranque de 5-19 en la campaña 2019-2020 provocó su despido en noviembre, lo que molestó a su hijo mayor, quien entonces prometió que no volvería a jugar con el conjunto oriental.

Con Tatis al mando, los paquidermos asistieron a las finales de 2022, 2023 y 2024, donde cayeron ante Gigantes y las últimas dos frente al Licey.

El detonante

El petromacorisano lanzó ayer viernes fuertes críticas al comportamiento y compromiso de muchos jugadores en la pelota invernal dominicana, asegurando que la liga atraviesa una etapa marcada por la falta de competitividad y la excesiva delicadeza de algunos peloteros.

La destitución de Tatis llega en un momento complicado para las Estrellas, que actualmente ocupan el último lugar con 13 victorias y 18 derrotas, aunque todavía se mantienen a solo dos partidos del segundo puesto y a uno de la cuarta posición clasificatoria.

En lugar de Tatis, el coach de banca Carlos Paulino asumirá las funciones de mánager interino. "Agradecemos a Fernando Tatis por su trabajo y dedicación", concluyó el comunicado del equipo.

"De que te entran peloteros, que te salen peloteros, que este se enfermó, que fulano no quiere jugar, que le duele la cabeza, que tiene un malestar estomacal... En un mismo día tú haces dos o tres lineups antes del juego. El fanático no entiende eso", expresó el dirigente a Mañana Deportiva..

El dirigente aseguró que el trabajo dentro del banquillo se ha vuelto desgastante, explicando que los mánagers y coaches de pitcheo pasan más tiempo lidiando con excusas y situaciones menores que con el juego en sí. Según Tatis Sr., muchos jugadores muestran una actitud que obliga al cuerpo técnico a comportarse como "niñeros", algo que —dice— ya lo tiene agotado.

El conjunto verde informó en sus redes sociales que la desvinculación se llevó a cabo debido al malestar de varios jugadores tras las recientes declaraciones del capataz.

"La decisión fue tomada por la directiva tras la manifiesta inconformidad de un significativo número de jugadores respecto a sus recientes declaraciones públicas. La organización lamenta esta separación, pero prioriza la cohesión del equipo para lograr el éxito deportivo. Agradecemos a Fernando Tatis por su trabajo y dedicación", explicó el equipo en un comunicado.