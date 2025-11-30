Victoria de los Gigantes pone a tambalear la tabla; Licey va a la cola tras caer 4-3

Los Gigantes subieron al cuarto lugar de la clasificación. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes del Cibao derrotaron cuatro por tres a los Tigres del Licey, con dos remolcadas de Johan Rojas, para así escalar del último lugar de la tabla al cuarto, mientras enviaron a los azules a la cola de la clasificación.

Es la segunda derrota corrida de los Tigres después de cuatro victorias al hilo para otra vez flaquear en mantenerse en el cuadro clasificatorio. Ganó Reymín Guduán (3-2) y perdió Radhamés Liz (0-2).