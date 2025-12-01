Leones del Escogido destituyen al dirigente Alex Cintrón

Los Leones del Escogido realizaron cambios de alto impacto en su cuerpo técnico al despedir al dirigente Alex Cintrón, confirmaron fuentes a Diario Libre. La decisión fue tomada después de la derrota 6-5 frente a las Estrellas Orientales.

Cintrón, quien llegó esta temporada con expectativas de revitalizar el proyecto escarlata, no logró generar la consistencia que buscaba la gerencia. Con el movimiento, el conjunto apuesta por un giro inmediato en medio de la lucha por la clasificación.

En su lugar, asumirá de forma interina Ramón Santiago, quien conoce de cerca la estructura del equipo y tendrá la tarea de reencauzar el desempeño del grupo en los partidos restantes.

La sacudida también incluye la salida del coach de pitcheo Welington Cepeda, con su despido, el Escogido busca corregir las fallas en un departamento clave para sus aspiraciones.

La gerencia no ha ofrecido declaraciones oficiales, pero se espera que en las próximas horas el club haga un anuncio formal sobre los cambios y el plan inmediato para retomar el ritmo competitivo en la Lidom.

Rendimiento

El conjunto escarlata atraviesa un momento complicado en la temporada, ubicándose en el sótano de la tabla de posiciones. El equipo presenta un promedio de bateo colectivo de .236 y una efectividad de 4.03 en 31 partidos disputados.

Hasta la fecha, los Leones registran 13 victorias y 18 derrotas, números que han incrementado la presión sobre la gerencia y que explican los movimientos recientes en su cuerpo técnico.