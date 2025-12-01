Latin Events demanda a Lidom la devolución de 775 mil dólares

Estadio Citi Field de Nueva York, hogar de los Mets, y donde se pretendía celebrar la serie entre los Gigantes y las Águilas. ( FUENTE EXTERNA. )

La cancelación de la serie Gigantes vs. Águilas el mes pasado en Nueva York no puso fin a la convulsa relación entre la empresa que iba a montar el evento, los protagonistas y las otras partes involucradas en la isla.

Latin Events, LLC, que dirige Félix Cabrera, demandó en los tribunales la devolución de 775 mil dólares más intereses de un 2 % mensual a partir de noviembre como dinero que adelantó el verano pasado a la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), así como a Águilas, Gigantes y a la Federación de Peloteros Profesionales (Fenapepro).

Diario Libre obtuvo una copia del acto de alguacil que llegó a la sede de los demandados y que reposa en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional desde el 21 de noviembre.

El documento establece que Águilas Cibaeñas BBC recibió un pago de 137,500 dólares el 12 de septiembre y otro similar el 16 de octubre para un total de 275,000. En esas fechas se giraron dos desembolsos de 87,500 dólares tanto a Skanuss Consoulting (la empresa que regentea a los Gigantes) como a la Lidom para 175,000 dólares a cada uno. A la Fenapepro le fue colocado un pago único de 150,000 dólares el 7 de octubre.

En la querella, Latin Events explica las razones que tuvo para cancelar la serie de tres partidos que serían entre el 7 y 9 de noviembre en la casa de los Mets, como que "circunstancias irresistibles, imprevisibles y ajenas a la voluntad" desplomaron la venta de boletas.

También cita el incremento de las redadas en la Gran Manzana del Servicio de Inmigración (ICE) y a la celebración una semana más tarde del Juego de Estrellas entre Puerto Rico y Dominicana con jugadores de Águilas y Gigantes y organizado por la Fenapepro en la misma sede (estadio Citi Field), que considera se convirtió en una "competencia violatoria del principio de buena fe".

La demanda plantea que "la inflexible renuencia de mis requeridos a renegociar el contrato constituyó una actuación de mala fe que comprometió su responsabilidad civil".

Reacción de Lidom

El pleito proyecta ir a largo, como explicó Vitelio Mejía, presidente de la Lidom, al ser consultado por Diario Libre sobre la demanda.

"Ellos incoaron una demanda en Resolución del contrato por la causal de supuestos hechos fortuitos, lo que no se da en el caso, Lidom y los equipos por su parte están incoando una demanda en Resolución del Contrato por incumplimiento de Latin Events a sus obligaciones sustanciales del contrato entre otras causas por haber cancelado la serie de manera unilateral. El contrato es claro en cuál es el tratamiento que se dará al dinero recibido. La justicia tendrá la última palabra al respecto", explicó Mejía.

"En lo adelante el tratamiento de este caso será en el plano estrictamente judicial y estará a cargo de los abogados constituidos por la liga y los equipos a tales fines incluyendo cualquier declaración pública que a juicio de ellos sea útil o necesaria para la correcta edificación de la opinión pública y de la fanaticada del béisbol en sentido más particular", expresó el ejecutivo.

Se trata del más reciente choque de una relación que comenzó en 2023 con la serie de exhibición exitosa entre Águilas y Licey que superó los 90 espectadores en 3 días, pero que en 2024 se redujo a un partido, con acusaciones cruzadas de incumplimientos.