¿Se quedará la capital sin pelota?

Si la tabla de posiciones sigue como va, la postemporada se jugará fuera de la capital. Con 19 fechas por disputarse, Escogido y Licey comparten sótano.

Los Leones del Escogido —campeones defensores— y los Tigres del Licey —subcampeones— comparten una coincidencia poco elegante: ambos están hundidos en el fondo de la tabla con 13 victorias en 31 juegos, rezagados a medio juego del último puesto de clasificación y dos partidos detrás del tercer lugar.

De ocurrir, sería la segunda vez en las últimas cinco temporadas que la capital se queda fuera de la semifinal. Ocurrió en la pandémica temporada 2020-2021 en un calendario de 30 partidos. Ese año las Águilas Cibaeñas resultaron campeones.

También se quedaron fuera ambos en el torneo 2014-2015, en este año ambos equipos perdieron 30 partidos. Los Gigantes del Cibao fueron los campeones de esa temporada.

Águilas en primero

Mientras, las Águilas se pasean con 23 triunfos en 30 juegos, y los Toros se aferran al segundo puesto con 16-15, el panorama capitalino huele a enero sin pelota en el Quisqueya.

Nadie lo quiere decir en voz alta, pero todo en la tabla lo susurra: si Escogido y Licey no despiertan, los playoff serán sin chimichurris en la Máximo Gómez.

Las Estrellas (15-18), los Gigantes (13-17) y los propios Toros han hecho lo suficiente para mantenerse vivos en la batalla del medio. En cambio, los dos conjuntos capitaleños siguen tratando de encender motores en la curva final, con la urgencia de quien llega tarde al aeropuerto y solo le quedan 19 minutos —perdón, 19 partidos— para remontar.

Los Tigres, que llegaron a hilvanar una racha de cuatro victorias consecutivas han perdido dos en línea luego de partidos consecutivos en el Cibao: el sábado ante las Águilas y el domingo ante los Gigantes.

Por otro lado, los Leones del Escogido fueron entumecidos con un jonrón con las bases llenas que le viró el marcador en el noveno de Enmanuel Valdez quien entró como emergente darle la victoria a las Estrellas Orientales con pizarra de 6-5.

Más allá del factor deportivo, que ambos equipos se queden fuera sería catastrófico para las finanzas de la Lidom, siendo el Licey el equipo más popular de la República Dominicana, y los Leones el tercer equipo más taquillero.

Una semifinal sin el estadio Quisqueya implica menos asientos vendidos, menor exposición para las marcas y menor impacto comercial en el mercado más grande del país.