Carlos Peña: sobre el despido de Alex Cintrón

Ramón Santiago asumirá por primera vez en su carrera como técnico el puesto de dirigente en la pelota invernal dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El gerente general de los Leones del Escogido hizo el anuncio oficial del despido del dirigente boricua Alex Cintrón y el coach de pitcheo Wellington Cepeda un día después de la derrota del conjunto escarlata ante las Estrellas Orientales.

"Hemos concluido con el mayor respeto nuestra relación laboral con Cintrón y Cepeda. Agradecemos infinitamente sus esfuerzos y su profesionalismo durante su tiempo con nosotros", declaró el gerente general Carlos Peña.

El ex jugador de Grandes Ligas y técnico de larga data en el béisbol invernal y grandes ligas Ramón Santiago fue designado de manera interina como el dirigente del conjunto, y asume el puesto con marca de 13-18 empatados en la quinta posición de la tabla con los Tigres del Licey.

"La razón detrás de este cambio es el deseo de darle al equipo un nuevo enfoque y una nueva voz de liderazgo. Hemos nombrado como mánager interino a Santiago, quien cuenta con vasta experiencia tanto como jugador de Lidom como en las Grandes Ligas, no solamente en el terreno, sino también como instructor. Mendoza asumirá la cabeza del pitcheo y creemos mucho en los aportes que puede hacer con su buena trayectoria", siguió diciendo.

Santiago dirigió en el verano

Santiago, de 46 años, tuvo experiencia como mánager este verano con los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol. También ha sido coach en las Grandes Ligas con los Tigres de Detroit, entre el 2018 y el 2022.

Con el Escogido, el ex infielder de las Ligas Mayores también fue coach de banca en el 2021-22 y como jugador fue destacado con la organización, participando en las coronas rojas obtenidas en 2011-12, 2012-13 y 2015-16.

Mendoza en el pitcheo

Hatuey Mendoza cuenta con varios años trabajando con lanzadores en los circuitos minoritarios de los Diamondbacks de Arizona y previamente laboró con los Tigres del Licey en la Lidom.

Además de Cintrón y Cepeda, el Escogido confirmó la salida del coach de control de calidad, Eduardo Núñez, del coach de bullpen, Víctor Ramos y del coach de primera base, Hiram Bocachica.

Próximo partido

Los Leones viajarán este martes a Santiago de los Caballeros para enfrentarse a las Águilas Cibaeñas a las 7:30 de la noche en el estadio Cibao.