Estrellas y Leones intercambian jugadores en Lidom

Los Leones del Escogido enviaron al utility de Grandes Ligas Jorge Mateo a cambio del tercera base Eguy Rosario.

Rosario, de 26 años, ha participado en 99 juegos de por vida en la Lidom, con los Toros del Este, las Águilas Cibaeñas y las Estrellas, acumulando de por vida un promedio de .254, con siete jonrones, 42 producidas, 19 dobles, 46 anotadas y un OPS de .721.

Su mejor temporada en la pelota dominicana fue en el torneo 2024-25, en el cual colocó una línea ofensiva de .336/.395/.509, con cuatro cuadrangulares y 20 remolcadas durante 31 compromisos.

"Rosario es un jugador muy competitivo. Su versatilidad en el cuadro y su capacidad para producir en momentos claves lo convierten en un jugador que cambia el ritmo de juego. Tiene la mentalidad y el talento para impactar cada noche, ya sea con el guante o con el bate", manifestó el gerente general Carlos Peña.

Rosario en MLB

El nativo de Juan Barón tiene experiencia de Grandes Ligas, ya que vio acción con los Padres de San Diego entre el 2022 y el 2024, dejando un OPS de .783, siete dobles, cinco vuelacercas, 11 anotadas y 12 producidas.

Mateo llega al conjunto verde con siete carreras anotadas y cuatro remolques, se robó seis bases en 18 juegos con el Escogido.