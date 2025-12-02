Cristhian Adames lidera los cambios de camisetas que han favorecido a jugadores

Cristhian Adames, de los Tigres del Licey, está de líder de bateo en esta temporada. ( FUENTE EXTERNA )

Jorge Mateo fue enviado desde los Leones del Escogido a las Estrellas Orientales, que cedieron a Eguy Rosario. Suerte con sus nuevas camisetas.

Ya sea por vía de cambio o por la agencia libre, varios jugadores con sus nuevas organizaciones han dado un giro significativo a sus actuaciones dentro del diamante.

El líder bate, en lo que va de temporada, es Cristhian Adames con un vistoso promedio de .374 y cuarto en dobles (8). Procedente de los Toros del Este, adquirido en marzo por los Tigres en la agencia libre, Adames le ha dado profundidad a la ofensiva azul, pero también como jugador del cuadro.

Gustavo Núñez, quien se unió junto a Adames en el mercado, también registra avances con el uniforme azul. Es el décimo mejor de los bateadores (.310) del campeonato.

Para ser más exacto, Adames y Núñez no son ajenos en los Tigres. En especial Núñez, quien era apetecido por la organización. Y también los fanáticos azules.

Casos singulares

Gilberto Celestino (Toros) y Steward Berroa (Águilas) son dos ejemplos muy interesantes con sus nuevas camisetas. Los dos han sido colocados como bateadores abridores, especialmente el primero.

Berroa, .317 en esta campaña, llega al equipo más caliente de esta temporada, cuando prácticamente sus opciones eran muy bajas con los Leones del Escogido, que lo envían a las Águilas en febrero de este año junto a Robert Corniel. Los escarlatas recibieron Alezander Canario y a José Daniel Devers.

Celestino con sus .336 de promedio de bateo es el sexto mejor bateador de la liga. Vuelve al hogar del que salió, pero en realidad tiene un recorrido que lo ha llevado por varios equipos.

Drafteado por los Gigantes del Cibao en 2019 (2da ronda, pick #7). Cambiado a los Toros en marzo de 2021, junto a Adonis Rosa y Oneil Cruz, por Jordany Valdespín.

En febrero de 2023 fue enviado a las Águilas por Víctor Robles.

Y en febrero de 2025 regresó a los Toros desde las Águilas, a cambio de Bryan Magdaleno y el sexto pick del draft 2026.

Con poco ruido

Después de terminar con marca de 6-1 la pasada campaña con las Águilas, Enny Romero va en baja esta campaña.

Tiene 1-2 y .337 de efectividad. En la estación de 2024 quedó con 1.24.

Sanber Pimentel (.214) se mantiene como un jugador de rol, sin todavía ganar la titularidad que luce merecer.

Pasado reciente

La clase de bateador que es Aderlin Rodríguez lo presentan como uno de los outs más difíciles de esta liga.

Llegó a las Águilas la campaña pasada por Zoilo Almonte, quien hoy juega en México.

Junior Lake y Yamaico Navarro le viraron la alineación al Escogido de forma favorable. Ambos, que llegaron vía agencia libre, en su primer año, el pasado, fuero claves para el campeonato escarlata.

Yairo Muñoz (.308) muestra cada vez más su valía. Pidió cambio a las Águilas por considerarse un jugador de todos los días. Y así lo exhibe desde que retornó a los Toros, equipo al que pertenecía originalmente. Es 11 en bateo (.308) y empujadas (13).

El Quisqueya ¿quedará sin luz? La pelota dominicana retorna después de un día de descanso (cuatro más marca el calendario) y el torneo marca partidos hoy entre Toros vs Estrellas (7:00 p.m.); Escogido vs Águilas (7:30 p.m.) y Gigantes vs Licey (7:30 p.m.). El torneo continúa con unas Águilas inalcanzables, de momento y los dos equipos de la capital en quinto y sexto. Las Águilas están bien por lo alto, pero el resto de los equipos están muy cercanos. Licey y Escogido (13-18) están a 10.5 del primero, pero a medio del cuarto, a uno del tercero y tres del primero. A falta de 19 partidos para los equipos capitalinos, resulta algo temprano pensar en si quedarán fuera de la semifinal y así apagarle la luz al Estadio Quisqueya, un resultado negativo que ha sucedido dos veces: 2014-15 y 2020-21.