Emmanuel Clase y Luis Ortiz comparecieron ante el juez este martes, volverán el 15 de enero

Emmanuel Clase y Luis Ortiz, acusados en un escándalo explosivo de apuestas deportivas, no se dijeron nada durante su primera comparecencia conjunta ante el tribunal de Brooklyn el martes, y tuvieron que darse la mano.

El juez federal Kiyo Matsumoto ordenó a ambos hombres regresar a la corte el 15 de enero y fijó tentativamente el 4 de mayo para la selección del jurado, con el juicio previsto para el 11 de mayo, según publica este martes el New York Post bajo la firma de Estrella McDaniel y Jorge Fitz-Gibbon.

Clase y Ortiz, de los Guardians comparecieron por separado ante el tribunal federal para enfrentar cargos de avisar a los apostadores sobre los lanzamientos que harían en situaciones específicas del partido, supuestamente permitiéndoles apostar en el campo con conocimiento previo.

Los excompañeros de equipo se negaron a hablar con la prensa, ni entre ellos, aunque de las medidas que se les impuso se resalta el que no pueden tener comunicación.

Sus abogados finalmente les ordenaron que compartieran lo que equivalió a un frío apretón de manos frente al juez.

Clase, quien vestía un traje gris informal, y Ortiz, vestido de negro, se declararon inocentes de los cargos. Ambos están en libertad bajo fianza a la espera de juicio.