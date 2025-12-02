Leones blanquean a las Águilas que pierden dos partidos corridos por primera vez en la temporada

Travis Lakin, de los Leones del Escogido, encabezó la blanqueada ante las Águilas Cibaeñas la noche del martes 2 de diciembre de 2025 en el Estadio Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

Chadwick Tromp conectó un jonrón de dos carreras, Héctor Rodríguez aportó dos más y los Leones del Escogido blanquearon seis carreras por cero a las Águilas Cibaeñas, la noche de este martes en el Estadio Cibao.

Con esa derrota, las Águilas pierden por primera vez dos partidos corridos en la temporada. Venían de perder 10-3 ante los Toros del Este el pasado 30 de noviembre.

Travis Lakins lanzó cinco entradas de dos indiscutibles y cinco ponches para llevarse la victoria y cuatro lanzadores más completaron la blanqueada escarlata. Drew Parrish (1-1) navegó durante tres entradas y un tercio, se fue con dos carreras limpias y se llevó la derrota.

El triunfo marca un debut agradable para el nuevo mánager escarlata, Ramón Santiago y la blanqueada significa la segunda que le aplican a las Águilas en sus 31 partidos de serie regular. En esta ocasión solo dispararon tres indiscutibles.

Los Leones llegaron al Estadio Cibao con una racha de dos derrotas, lo que motivó la salida del mánager Alex Cintrón y en su puesto colocaran el lunes al exintermedista.

En la parte alta del tercer inning, el abridor Drew Parrish permitió un sencillo de Héctor Rodríguez que impulsó a Junior Lake para el 1-0. Acto seguido, Elier Hernández conectó un doble al central que trajo la segunda vuelta. .

Las Águilas amenazaron en la baja de la sexta con corredores en segunda y primera, pero el relevista Diogenes Almengó dominó a Steward Berroa con un rodado para doble matanza que sofocó la entrada.

En la alta del séptimo, nuevamente Héctor Rodríguez respondió, esta vez con un sencillo impulsador Jeurys Familia, productor de la carrera que colocó el juego 3-0.

La estocada final llegó en la alta del octavo, cuando después de un out, Tromp disparó un jonrón de dos carreras frente a Pedro Payano, ampliando la ventaja a 5-0.

Junior Lake recibió boleto y robó la base para anotar por sencillo remolcador de Erik González marcando el resultado 6-0.