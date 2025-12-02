La música que conecta: cómo las "walk-up songs" amenizan el béisbol otoño-invernal

La sinfonía del béisbol comprende notas tan altas como el resonar del bate contra la bola hasta los ritmos musicales que envuelven el estadio. El elegir una canción para dar apertura a sus turnos al bate, es para los jugadores una forma de expresión y motivación.

Les permite dar a conocer un poco de su personalidad, y al mismo tiempo conectar con el público de una manera entusiasta. Así como el Citi Field vibra con "Suave" de Jey One cuando Juan Soto batea, en el Quisqueya el veterano Emilio Bonifacio pone a todos a bailar con "El lápiz" de Los Hermanos Rosario.

Para el fanático actual, lo más común al asistir a un juego de béisbol es escuchar diversas canciones que se reproducen tras el anuncio del bateador de turno. Sin embargo, no siempre sucedió así.

Los inicios

Sus orígenes se remontan al año 1970 en los Estados Unidos. La contratación de Nancy Faust como organista de estadios por los Medias Blancas de Chicago, significó la asignación de un nuevo rol a la música en el béisbol.

Según el artículo "Así fue como las canciones de entrada pasaron de ser melodías de órgano a una sensación cultural casi de la noche a la mañana" de Michael Clair publicado en el portal de Major League Baseball (MLB), en los primeros años la música en los estadios estaba más vinculada a los cánticos de los aficionados que a las canciones específicas para los jugadores.

De hecho, los fanáticos de los Medias Rojas y los Piratas en la primera Serie Mundial de 1903 ya entonaban canciones como "Tessie" para animar a sus equipos.

No obstante, la innovación de esta tradición ocurrió cuando Faust fue contratada para animar el ambiente en Comiskey Park. El artículo cuenta que la fémina se guiaba por las referencias del comentarista Harry Caray, para así elegir canciones que reflejaban la personalidad de los jugadores.

Por ejemplo, tras un comentario de Caray sobre el pelotero Frank Howard, Faust eligió "I Feel the Earth Move Under My Feet", una canción que se convirtió en un sello personal para Howard.

No fue hasta 1990 cuando los Marineros de Seattle comenzaron a usar el sistema de altavoces del estadio Kingdome para reproducir música grabada, aunque inicialmente solo se usaban melodías instrumentales. Dicha información fue ofrecida por Kevin Martinez, actual presidente de la organización y quien fungió también como vicepresidente Senior de Mercadeo y Comunicaciones.

Un hito importante ocurrió en 1995 cuando un novato Derek Jeter eligió "This Is How We Do It" de Montell Jordan como su canción de entrada, marcando el inicio de una tendencia que rápidamente se extendió por todo el béisbol.

El portal Baseball Almanac cita al Diccionario de Béisbol de Dickson para detallar más aún el origen del término.

Comienza por definir las "walk-up songs" como un ritual del béisbol en el que se reproduce un fragmento de una canción seleccionada mientras un bateador se dirige al plato o un relevista entra desde el bullpen.

Antes, estos fragmentos podían durar hasta 30 segundos o más, pero en 2014, la MLB redujo su duración a 15 segundos, y en 2023, a 10 segundos.

Añade que la mayoría de las guías de medios de la MLB en estos tiempos incluyen una lista de reproducción que detalla el nombre del jugador, su canción, el artista que la interpreta y el álbum en el que aparece.

Algunas entradas incluyen una nota al pie que indica que la canción contiene "lenguaje explícito", un eufemismo para referirse a la presencia de "malas palabras".

LIDOM

De forma parecida surgió el ritual en territorio dominicano. La voz interna de los Tigres del Licey, Luis (Luisito) Beltrán, labora para el equipo desde la temporada 1993-1994, y recuerda que anteriormente no se reproducía música alguna en el estadio. Con el paso del tiempo la costumbre hizo su debut en nuestra liga.

"Cuando al inicio solamente se presentaba (a los jugadores), no había nada en lo absoluto. La única música que se conocía ahí era el himno nacional que era al principio de los partidos", cuenta Beltrán, locutor de cabina musical con una dilatada carrera en la radio nacional.

Relata que al transcurrir el tiempo surgieron las canciones alusivas a los equipos, que con cambios de letra se adaptaban a los equipos. Artistas como Kinito Méndez, Toño Rosario, Vakeró, Diómedes y El Grupo Mío son ejemplo de ello. Más tarde entonces se incorporan los discjockeys, destacando la participación del fenecido Ricardo Herrera.

Entre los años 1995-1997, jugadores extranjeros contratados como refuerzos para la liga dominicana solicitaban sus canciones en territorio nacional. Beltrán menciona algunos como Randall Simon, Eric Byrnes, Elijah Dukes y Brian Daubach.

Bienvenido Rojas, cronista y columnista deportivo, explica que para la década de los 50 los fanáticos liceistas coreaban el merengue "Juanita Morel" de Trío Reynoso a uno de sus bateadores.

Agrega que para finales de los 80, la liga de béisbol dominicana cedió el derecho a controlar los altoparlantes del estadio a los equipos, Licey y Escogido, en el caso del estadio Quisqueya. El último anunciante designado por la liga fue Radhamés Grullón.

Uno de los pioneros fue Joe Martínez, por parte del equipo rojo, y Pablo Aybar Tamárez "Madam" , en el equipo azul. Este último contrató un pianista de nombre Danny de León, sobrino del fallecido Domingo Ernesto Pichardo Vicioso "Monchín", quien presidió la organización por 22 años.

León se encargaría de tocar canciones con su piano cada vez que iba a batear un pelotero del Licey, una labor similar a la que hacía Faust en el lado norte de nuestro continente.

A pesar de que los jugadores tienen la libertad de escoger cualquier canción sin distinción de idioma, artista o género, se procura obviar palabras obscenas para que vayan acorde al ambiente familiar que se vive en el estadio.

El béisbol como deporte creó de forma inconsciente las circunstancias para el surgimiento de las "walk-up songs". Al no estar la bola siempre en movimiento, da hincapié a momentos de "pausa" que hoy son los que se rellenan con música.

Actualmente, las canciones de bateadores son una parte integral de la experiencia del béisbol, no solo en las Grandes Ligas o LIDOM, sino también en las ligas menores, el béisbol universitario y otras divisiones del deporte.