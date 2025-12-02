Video|Los Toros maltratan al abridor James González y se afianzan en la segunda posición de la tabla

Eloy Jiménez conecta uno de sus imparables en el partido entre los Toros del Este y las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas ( FUENTE EXTERNA )

Los Toros del Este (17-15) vencieron 6-1 a las Estrellas Orientales (15-19) en partido celebrado en el estadio Tetelo Vargas, en la continuación de la temporada invernal dominicana.

Eloy Jiménez y Gilberto Celestino comandaron la ofensiva taurina con dos imparables cada uno, incluyendo un batazo de doble mérito por cabeza.

El conjunto verde contó con el debut de Jorge Mateo en las paradas cortas, quien conectó un hit en cuatro turnos al bate, y con el regreso a la alineación de Miguel Sanó, que también disparó un imparable en cuatro visitas al plato.

El equipo romanense anotó cuatro carreras ante el abridor James González, quien no pudo completar la primera entrada. González (0-3, 9.58 de efectividad) cargó con la derrota al permitir cuatro vueltas y cuatro hits en dos tercios de labor.

La victoria correspondió al debutante Aaron Leasher (1-0, 0.00 ERA) que trabajo 1.2 entradas en las que permitió dos hits, otorgó dos bases y ponchó dos.

El abridor de los Toros, Miller Hogan (0-0, 4.15 de efectividad), salió sin decisión tras trabajar 3.1 entradas en las que permitió cuatro imparables sin carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a cinco bateadores.

La única carrera de las Estrellas fue producida por Wilin Rosario, quien conectó un cuadrangular ante los envíos de Jarlin García en el octavo episodio.

Los más destacados

Por los Toros, Gilberto Celestino 4-2 H2 1 CA 1 CE; Eloy Jiménez 4-2 H2 1 CA 2 CE y Jeimer Candelario 4-1 1 CA 1 CE.

Por las Estrellas, Josh Lester 3-2; Wilin Rosario 1-1 H4 1 CA 1 CE e Ismael Munguía 3-1.

Próximos partidos

Las Estrellas estarán en San Francisco de Macorís a partir de las 7 de la noche para enfrentar a los Gigantes del Cibao .

estarán en a partir de las 7 de la noche para enfrentar a los . Los Leones del Escogido viajan a La Romana para enfrentar a los Toros del Este a partir de las 7:30 de la noche.

viajan a para enfrentar a los a partir de las 7:30 de la noche. Los Tigres del Licey estarán recibiendo la visita de las Aguilas Cibaeñas en el estadio Quisqueya a partir de las 7:30 de la noche.