Soto, Caminero y Devers entre los nominados al premio de "Jugador Ofensivo" de JJ Sports

Juan Soto, jardinero de los Mets de New York, Junior Caminero, antesalista de los Rays de Tampa Bay y Rafael Devers, bateador designado de los Gigantes de San Francisco, son los principales nominados para conquistar el galardón “Jugador Dominicano Ofensivo del Año 2025 del Béisbol de Grandes Ligas” en la premiación de JJ Sports.

La premiación se celebra por vigésima sexta edición.

Soto, Caminero, Devers junto a Vladimir Guerrero Jr., José Ramírez y Ketel Marte son los seis finalistas al premio que será determinado por un panel de periodistas ligados al mundo del béisbol.

Entre los ganadores del premio de Jugador Ofensivo del Año en las pasadas ediciones figuran Sammy Sosa, Albert Pujols, Moisés Alou, Alex Rodríguez, Vladimir Guerrero Padre, Adrián Beltré, David Ortiz, José Bautista, Nelson Cruz, Edwin Encarnación, José Ramírez, Marcell Ozuna, Devers, Soto, Guerrero Jr., entre otros.

Además del Jugador Ofensivo del Año, la premiación “Jugador Dominicano de la Semana en las Grandes Ligas”, distingue también al “Lanzador del Año”, el “Jugador Más Valioso” y al “Novato del Año”.

Un jurado integrado por periodistas deportivos especializados en béisbol se encargará de escoger al recipiente del preciado galardón.

Las estadísticas de los nominados

Los seis nominados, lograron unos números impresionantes, durante la temporada de la MLB 2025.

Soto, terminó con marca de .263, tras registrar 152 hits en 577 oportunidades ofensivas.

Despachó 43 vuelacercas y 20 dobles, con 120 vueltas anotadas y 105 producidas.Caminero, en 602 veces al bate registró 159 indiscutibles para marca ofensiva de .264, despachó 45 jonrones, 28 dobles, remolcó 110 carreras y anotó en 93 ocasiones.

Devers, compiló promedio de .252 después de disparar 153 indiscutibles en 607 veces al bate, empujó 109 vueltas y anotó 99, figurando entre sus hits, 35 jonrones y 33 dobles.

Guerrero Jr., en 589 ocasiones al bate conectó 172 indiscutibles para marca ofensiva de .292, despachó 23 jonrones y 34 dobles, remolcó 84 carreras y anotó en 96 ocasiones.

Ramírez, tuvo average de .283, fruto de 168 imparables en 593 visitas al pentágono, incluyendo 30 cuadrangulares y 34 tubeyes, produjo 85 vueltas y anotó 103.

Marte, en 480 veces al bate registró 136 indiscutibles para marca ofensiva de .283, despachó 28 jonrones, 28 dobles, remolcó 72 carreras y anotó en 87 ocasiones.