Sonny Gray al llegar a Boston: "es fácil odiar a los Yankees"

Sonny Gray, cuando lanzaba con los Yankees de Nueva York, realiza un pitcheo contra los Mellizos de Minnesota durante la primera entrada del juego el 11 de septiembre de 2018 en Target Field en Minneapolis, Minnesota. ( HANNAH FOSLIEN/GETTY IMAGES/AFP )

El recién adquirido abridor de los Medias Rojas de Boston, Sonny Gray, no disfrutó de su tiempo con los Yankees de Nueva York durante las campañas 2017 y 2018.

Gray no ha ocultado que no le gustaba jugar en Nueva York, pero llevó su odio a otro nivel durante su conferencia de prensa de presentación ayer con los Medias Rojas.

El pitcher derecho inmediatamente reavivó la rivalidad entre él y la afición de los Yankees, diciendo: "Me siento bien de estar en un lugar donde es fácil odiar a los Yankees".

Más tarde añadió: "Para empezar, nunca quise ir [a Nueva York]".

Campaña contra el Bronx

Si bien no es raro que algunos atletas complazcan a su nueva afición, ese no es el caso de Gray. Ha hablado públicamente en varias ocasiones sobre por qué odiaba jugar para los Yankees.

En 2019, dijo que el equipo quería que priorizara los sliders, algo que, según Gray, no encajaba con su mezcla de lanzamientos.

Culpó al equipo por obligarlo a pitchar "un lanzamiento giratorio de ..." con más frecuencia de la que se sentía cómodo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/ap1714262748121-50cfe356-1ded4cd1.jpeg Gray ha estado las últimas dos campañas con San Luis. (FUENTE EXTERNA.)

Le convino irse

La situación de Gray en Nueva York se reflejó en sus estadísticas. Tras un excelente comienzo de carrera en Oakland, Gray fue transferido a los Yankees en la fecha límite de cambios en 2017. Si bien su efectividad no mejoró mucho esa primera temporada, hubo algunas señales preocupantes bajo la superficie.

Su tasa de ponches disminuyó, su tasa de bases por bolas aumentó y comenzó a permitir una gran cantidad de jonrones en la segunda mitad en el Bronx.

Eso le afectó gravemente en 2018. La reducción en la tasa de ponches y el aumento en la tasa de bases por bolas se mantuvieron, y Gray registró una efectividad de 4.90 en 130 1/3 entradas con los Yankees. Finalmente, perdió su puesto en la rotación y terminó el año en el bullpen.

Los Yankees se cansaron en ese momento y traspasaron a Gray a los Rojos de Cincinnati durante la temporada baja. Gray encabezó su carrera de inmediato, llegando al Juego de las Estrellas en su primera temporada con los Rojos.

Desde entonces, Gray ha tenido un rendimiento general digno de un abridor de primera línea. Tiene una efectividad de 3.51 desde que dejó los Yankees y ha participado en dos Juegos de las Estrellas. Incluso logró un segundo puesto en la votación del premio Cy Young en 2023, cuando jugaba con los Mellizos de Minnesota.

A pesar de una efectividad elevada de 4.28 la temporada pasada con San Luis, hubo señales de que el lanzador de 36 años tuvo mala suerte y podría mostrar una mejora en su primera temporada con los Red Sox en 2026, que además ayude a avivar el fuego de la rivalidad con los Yankees.